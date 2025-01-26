اتهام شابين بجريمة قتل محمد عماش من جسر الزقاء

ذكرت النيابة في طلب الاعتقال أن "جريمة القتل ارتكبت في الساعات الأولى من الصباح بالقرب من مدرسة ومحطة للحافلات، بطريقة عرّضت حياة المواطنين الأبرياء للخطر".

قدمت النيابة العامة، اليوم الأحد، لائحة اتهام خطيرة إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد محمد جربان وصالح جربان، من سكان جسر الزرقاء، نسبت إليهما تهمة قتل المرحوم محمد عماش وإصابة فتى، يبلغ من العمر 16 عاما.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين خططا لقتل عماش (18 عاما)، على إثر خلاف بين العائلتين. وبهدف التنفيذ، تسلح المتهمان بمسدس وخوذ دراجة نارية ودراجتين كهربائيتين، وخططا لنصب كمين للضحية وهو في طريقه إلى العمل في الصباح.

المرحوم محمد عماش

ويستدل من لائحة الاتهام، أنه "في منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2024، في ساعات الصباح، نصب صالح جربان كمينا لعماش في زقاق قريب. وعندما لاحظ الضحية بدأ بالركض نحوه، وأطلق عدة طلقات. حاول عماش الهرب، لكن صالح جربان طارده وأطلق النار عليه من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة. ونتيجة إطلاق النار أصيب محمد عماش بجروح في خمسة أماكن من جسده، وتوفي في اليوم نفسه بالمستشفى. وأثناء إطلاق النار، أصيب قاصر (16 عاما) كان يسير مع شقيقاته الصغيرات إلى المدرسة، بعد أن أصابت رصاصة ساقه اليسرى".

وذُكر في لائحة الاتهام أنه "بعد إطلاق النار فر المتهمان على متن دراجتين كهربائيتين، وأخفيا السلاح والدراجتين في مستودع قريبهما".

وذكرت النيابة في طلب الاعتقال أن "جريمة القتل ارتكبت في الساعات الأولى من الصباح بالقرب من مدرسة ومحطة للحافلات، بطريقة عرّضت حياة المواطنين الأبرياء للخطر". كما كُتب أيضا أن "الحديث عن إحدى أخطر الجرائم في كتاب القانون، والتي أدت إلى وفاة الضحية وإصابة قاصر بريء".