إصابة رجلين في انفجار سيارة بكفر ياسيف

أصيب رجلان بجروح خطيرة ومتوسطة، في انفجار وقع بسيارة بالقرب من مفرق بلدة كفر ياسيف، فجر اليوم الأربعاء، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الانفجار.

من مكان الانفجار بكفر ياسيف، فجر اليوم

أصيب رجلان بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة، في انفجار وقع في مركبة على شارع 70 بالقرب من مفرق كفر ياسيف. ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وجمع محققو الشرطة النتائج والأدلة من مكان الحادث، إلى جانب عمليات البحث عن المشتبه بهم المتورطين في الجريمة.

وأفاد مصدر محلي بأن أحد المصابين في الانفجار بكفر ياسيف هو الشيخ شادي غزاوي من البلدة، كان قد أدى صلاة الفجر في المسجد، وبعد أن خرج وصعد إلى سيارته انفجرت به عبوة ناسفة، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وأكد المصدر أن الشيخ غزاوي معروف بسيرته الطيبة ومساعيه الحثيثة لعمل الخير، ومحاربة العنف في المجتمع العربي.