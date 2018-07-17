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نقل الأسير وليد دقة تعسفيًا إلى الجلبوع

تاريخ النشر: 17/07/2018 - 08:37

نقل الأسير وليد دقة تعسفيًا إلى الجلبوع
وليد دقّة خلال جلسة المحاكمة الأخيرة في أيار الماضي
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قامت سلطة السجون الإسرائيليّة بنقل الأسير وليد دقّة تعسفيًا من سجن رامون الصحراوي إلى سجن الجلبوع، بحسب ما ذكرت زوجته، المحامية سناء دقّة، أمس، الإثنين.

وأضافت دقّة أنّ مصلحة السجون تعتبر وليد "خطيرًا"، بحسب تعبيرها، وتسعى إلى الإضرار بصحته.

في ثلاثينيّة أسره: مقابلة خاصّة مع الأسير وليد دقّة
يجري موقع عرب 48 مقابلة خاصّة ومطولة مع الأسير الفلسطيني وليد دقّة، لمناسبة مرور ثلاثين عامًا على اعتقاله، ولمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، ملخّصًا فيها ثلاثينيّة من الأسر والمعاناة وأمل بتحرّر قريب تارة، عند أي حديث عن صفقة تبادل أسرى.
 

وأشارت إلى أن وليد، الذي يقبع في السجن منذ عقود، يعاني نتيجة مرضه، من ضيق تنفس مزمن لذلك حاولنا بكل الوسائل إبقاءه في الجنوب بسبب الهواء الجاف لكن، كما ذكرت، مصلحة السجون نقلته اليوم إلى أسوأ سجن بالنسبة له، صحيًا.

ووليد دقّة أسير سياسي من مدينة باقة الغربيّة، اعتقلته السلطات الإسرائيليّة قبل 32 عامًا، بعد إدانته بأنه عضو في خلية فلسطينية اختطفت وقتلت جنديًا إسرائيليًا في عام 1984، وبرز دقّة في تحديه المتميز لإرادة المحتل، وهو في سجنه، إذ لم يمنعه الأسر من إكمال دراسته الجامعية، حتى حصوله على لقب الماجستير في العلوم السياسية، وهو يجسد معاناة خاصة لأسرى الداخل، ما قبل أوسلو.

وقبل أقل من شهرين، أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع قرارا بإضافة سنتين إلى حكم دقّة، ضمن قضيّة إدخال النائب السابق، باسل غطاي، هواتف نقالة للأسرى في سجون الاحتلال.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#وليد دقة
#سناء سلامة
#باسل غطاس
#الزمن الوازي
#صهر الوعي

من عرب 48

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