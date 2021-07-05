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الناصرة: وقفة إسناد وهتافات بالحرية للأسير أبو عطوان

تاريخ النشر: 05/07/2021 - 20:29

الناصرة: وقفة إسناد وهتافات بالحرية للأسير أبو عطوان
من الوقفة التضامنية مع الأسير أبو عطوان في الناصرة (عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
زكريا حسن زكريا حسن

شارك العشرات مساء، الإثنين، في وقفة إسناد للأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 62 يوما، في مدينة الناصرة بدعوة من الحراك الشبابي الفلسطيني.

كما يخوض الأسير أبو عطوان إضرابا عن الماء لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي تزداد الخطورة على حياته.

وكان من بين المشاركين في الوقفة أسرى محررين ونشطاء من مختلف الأطر والأحزاب الفاعلة على الساحة المحلية. وحمل المتظاهرون شعارات منددة بالاعتقالات الإدارية وهتفوا من أجل الحرية للأسرى ورفعوا الأعلام الفلسطينية، كما تحدثوا هاتفيا مع الأسير الغضنفر أبو عطوان وهتفوا لإسماعه صوتهم.


وتحدث عضو لجنة الحريات، قدري أبو واصل، عن وضع الأسير أبو عطوان وآخر التطورات التي طرأت على صحته لـ"عرب 48" بالقول إنه "علينا جميعا الوقوف إلى جانب الأسير الغضنفر أبو عطوان في معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها لليوم الـ62 على التوالي، خصوصا بعدما أعلن إضرابه عن الماء ورفضه الخضوع للفحوصات الطبية في المستشفى".

وأضاف أن "الأسير يؤمن بقضيته العادلة وهو يصر إما الشهادة أو الحرية، علمًا أن هناك تعنت شديد من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) حيال كل الممارسات بحق أبو عطوان سيما وأنها لم تثبت قرارها بخصوص انتهاء مدة الاعتقال الإداري مطلع شهر أيلول/ سبتمبر".

وختم أبو واصل بالقول إن "الاعتقالات الإدارية والهجمة على أبناء شعبنا لا زالت مستمرة خصوصا بعد الهبة الشعبية الأخيرة، ونحن صامدون ونتحدى هذه الإجراءات القمعية والفاشية وكلنا مع الأسير الغضنفر أبو عطوان حتى الحرية".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الغضنفر أبو عطوان
#الناصرة
#الحركة الأسيرة

الناصرة: وقفة إسناد وهتافات بالحرية للأسير أبو عطوان

الناصرة: وقفة إسناد وهتافات بالحرية للأسير أبو عطوان

الناصرة: وقفة إسناد وهتافات بالحرية للأسير أبو عطوان

الناصرة: وقفة إسناد وهتافات بالحرية للأسير أبو عطوان

الناصرة: وقفة إسناد وهتافات بالحرية للأسير أبو عطوان

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