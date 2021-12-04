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وقفة تضامنية مع الأسيرات الفلسطينيات أمام سجن الدامون

تاريخ النشر: 04/12/2021 - 18:51

وقفة تضامنية مع الأسيرات الفلسطينيات أمام سجن الدامون
من الوقفة التضامنية أمام سجن الدامون، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نظمت مساء اليوم، السبت، وقفة إسناد للأسرى أمام سجن الدامون في جبل الكرمل، وذلك احتجاجا على الانتهاكات والممارسات بحق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية.

وجاءت هذه الوقفة ضمن أنشطة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء وتحت شعار "الحرية لكل النساء".

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها شعارات مطالبة بحقوق الأسيرات، وأخرى مناهضة للعنف ضدهن.

ورفع المشاركون لافتات أخرى كتبت عليها أسماء الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، ووجهوا عبر مكبر الصوت رسائل دعم للأسيرات والتأكيد على حقهن في العيش بحرّية.

بودكاست عرب 48

#سجن الدامون
#الحركة الأسيرة
#الأسيرات الفلسطينيات
#العنف ضد النساء
#الحرية لكل النساء

وقفة تضامنية مع الأسيرات الفلسطينيات أمام سجن الدامون

وقفة تضامنية مع الأسيرات الفلسطينيات أمام سجن الدامون

وقفة تضامنية مع الأسيرات الفلسطينيات أمام سجن الدامون

وقفة تضامنية مع الأسيرات الفلسطينيات أمام سجن الدامون

وقفة تضامنية مع الأسيرات الفلسطينيات أمام سجن الدامون

وقفة تضامنية مع الأسيرات الفلسطينيات أمام سجن الدامون

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