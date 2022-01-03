وقفة إسناديّة للأسير أبو هواش أمام المشفى... وخشية من تغذيته قسريًّا

تظاهر العشرات من القيادات والناشطين السياسيين أمام مستشفى "أساف هروفيه"، اليوم الإثنين، تضامنا مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 140 على التوالي ضد اعتقاله الإداري، ووضعه الصحي خطير جدا، فيما عبّرت عائلة الأسير عن خشيتها من قيام إدارة المستشفى، بتغذيته قسريا خلافا لإرادته.

ودعت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية للوقفة الإسنادية، وشارك فيها رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، والشيخ رائد صلاح، إلى جانب العديد من الناشطين السياسيين والمؤازرين للأسرى وقضيتهم الإنسانية.

قوات خاصة تعتدي على المتضامنين مع الأسير #هشام_أبوهواش المضرب عن الطعام منذ 140 يومًا، في مستشفى "أساف هاروفيه" pic.twitter.com/Y5U8sNqNvz — موقع عرب 48 (@arab48website) January 3, 2022

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات مساندة لمطالب الأسرى، بينها "نعم للجوع ولا للركوع"، و"الحرية لهشام أبو هواش"، و"نحن شعب لا يتخلى عن أبنائه الأسرى والمعتقلين"، ورددوا هتافات داعية إلى تسريح الأسير أبو هواش.

وقال عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام، المضرب عن الطعام منذ 140 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، إن السلطات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات أمنية إلى غرفة الأسير بالمستشفى، وأخرجت عائلته وجميع الصحافيين.

وأضاف أنّ "هشام يحتضر، ونخشى إخراج الجميع (من المستشفى) وتغذيته قسريا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة"الأناضول" للأنباء.

وذكر أن إدارة المستشفى تضغط على العائلة منذ أيام، لإقناع هشام بأخذ مدعمات، وإجراء فحوصات طبية، لكنه يرفض.

وتابع: "هاجموا المستشفى، اعتدوا على الصحافيين وعلى المتضامنين داخل المستشفى، أخرجوا عائلة هشام بالقوة (من غرفته)، واعتدوا على المحامين".

وذكر أن قوة من الشرطة الإسرائيلية ووحدات "اليسام"، موجودة بكثافة، وحوّلت المشفى إلى ثكنة عسكرية.

وأشار إلى أن الوضع الصحي لهشام "حرج جدا... والآن يحتضر، مشلول بالكامل بلا نطق أو سمع أو نظر".

ونظّم محتجون في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين، فعاليات تضامنية مع الأسير أبو هواش، نددوا فيها بالممارسات الإسرائيلية، مطالبين بـ"تدخل دولي عاجل" للإفراج عنه.

من جهتها، قالت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، في بيان اليوم، إن الأسير أبو هواش "معرض للاستشهاد في ظل تعنت الاحتلال ورفضه لإنهاء اعتقاله الإداري".

هذا، ويواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه عن الطعام لليوم 140 على التوالي ضد اعتقاله الإداري، ووضعه الصحي خطير جدا، بحسب ما أفاد نادي الأسير، اليوم الإثنين. وحذر وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد القادر الخطيب، من خطورة الحالة الصحية للأسير أبو هواش، من مدينة دورا بالخليل.