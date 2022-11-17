الأسير فكري منصور من جت ينال حريته بعد 17 عاما في الحبس

نال الأسير فكري منصور من قرية جت المثلث، اليوم الخميس، بعد 17 عاما قضاها في السجون الإسرائيلية.

وسرحت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم، الأسير منصور من سجن "ديكل" في بئر السبع، جنوبي البلاد.

وقال الأسير منصور لـ"عرب 48" إنه "لا يوجد شعور أجمل من شعور الحرية، إنني اليوم أولد من جديد في وطني الذي حرمت من رؤيته".

وأكد أن "معنوياتي عالية جدا ولا شيء يكسرني، كذلك هي معنويات جميع الأسرى في السجون، المعنويات عالية والثبات هي الرسالة التي يريدون أن يرسلوها إلى الشعب الفلسطيني".

وختم منصور بالقول إنه "الحمد لله الذي منحني أن أعيش هذا اليوم الجميل في أحضان الوطن. لا أجمل من أن تكون برفقة أحبائك وأقربائك".

المحرر منصور: "لا أجمل من الحرية في أرض الوطن"

وقضى الأسير منصور، في الأربعينيات من عمره، منذ العام 2005 عقوبة السجن لمدة 17 عاما، بعد أن أدين بنقل منفذ عملية سوق الخضيرة خلال الانتفاضة الثانية.

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد نقلت الأسير منصور للقسم الجنائي في سجن "أيالون" بالرملة، وذلك قبل 3 أشهر من تحرره، علما أنه أمضى عقوبة بالسجن 17 عاما بعد إدانته بملف أمني.

ونظرت المحكمة الإدارية في بئر السبع بالاستئناف الذي قدمه المحامي علاء أبو مخ باسم الأسير منصور ضد قرار مصلحة السجون الإسرائيلية. وجاء الاستئناف للمحكمة الإدارية بعد أن رفضت مصلحة السجون تنفيذ القرار الصادر، عن المحكمة المركزية في اللد، التي استجابت بدورها للدعوى التي قدمها الأسير منصور، وطلبت من مصلحة السجون نقله وعدم احتجازه في الأقسام الجنائية حتى ينهي فترة محكوميته.