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إسرائيل تستولي على 500 ألف شيكل ومركبة للمحررين كريم وماهر يونس

تاريخ النشر: 26/01/2023 - 07:54

إسرائيل تستولي على 500 ألف شيكل ومركبة للمحررين كريم وماهر يونس
ماهر وكريم يونس (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

وقع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، على أمر يقضي بالاستيلاء على مبلغ بقيمة 500 ألف شيكل ومركبة تعود لعائلة الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس، بزعم أن هذا الأموال والمركبة حصلوا عليها من المخصصات المالية التي حولتها لهما السلطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، بأن الأمر الذي وقعه غالانت، أتى بتوصية من الجهات الاقتصادية في الجيش الإسرائيلي، وذلك بزعم وصول مخصصات مالية جديدة من السلطة الفلسطينية للمحريين كريم وماهر يونس من بلدة عرعرة- عارة في المثلث الشمالي.

وعقب هذا الأمر، قامت وحدة من الشرطة الإسرائيلية بمداهمة منزلي كريم وماهر يونس والاستيلاء على الأموال وكذلك مصادرة مركبة تعود لعائلة يونس.

ويأتي ذلك، ضمن الملاحقة والمطاردة والإجراءات القمعية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، بزعم تلقيهم الدعم الشهري والمخصصات من السلطة الفلسطينية.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن كريم يونس وماهر يونس بواقع أسبوعين، بعد أن أمضيا 40 عاما في الأسر والسجون الإسرائيلية.

وتتعرض عائلة كريم وماهر يونس للملاحقة من قبل الشرطة الإسرائيلية وإلى التضييق والمداهمة لمنازل العائلة واستدعاء للتحقيق لبعض أفراد العائلة.

ويوم الإثنين، اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة، منزل المحرر كريم يونس، واقتادت زوجة شقيقه وشخصا آخر من أقاربه للتحقيق، بالإضافة إلى مصادرة عدد من الصور والملصقات، فيما تركت رسالة استدعاء للتحقيق لأشقائه، نديم وحكيم وتميم.

وسبق ذلك، أن استدعت الشرطة الإسرائيلية مساء الجمعة الماضي المحرر، ماهر يونس، وشقيقه نادر يونس من عرعرة للتحقيق بزعم "التحريض على الإرهاب".

وتواصل الشرطة الإسرائيلية استفزازاتها للأسيرين المحررين وعوائلهما بين الحين والآخر، في محاولة لتنغيص فرحة عائلتهما والوفود المهنئة بتحررهما.

بودكاست عرب 48

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