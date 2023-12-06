نقل الأسير وليد دقة منذ الأحد إلى المستشفى في العفولة

قالت عائلة الأسير وليد دقة إنه "بعد منعنا من التواصل مع الأسير وليد دقة منذ أكثر من شهرين، وحتى خلال جلسة (المحكمة العليا) للنظر في الالتماس المقدم للإفراج عنه في العشرين من الشهر الماضي، علمنا اليوم (من خلال المحامية نادية دقة، وإثر اتصال من أحد ضباط "مصلحة السجون") أنه تم نقل الأسير وليد دقة منذ يوم الأحد الماضي، 2 كانون الأول 2023، إلى مستشفى (المركز الطبي - هعيمك) في العفولة".

وأكدت العائلة أنه "ليست لدينا أية معلومات عن الأسير وليد دقة إلا أن (لديه مشكلة في الدم). وهذه المعلومة عرفناها عن طريق الصدفة خلال محاولة تقديم طلب زيارة من قبل المحامية".

وختمت عائلة الأسير دقة بالقول إنه "على ذلك، نطالب مؤسسات الأسرى والمؤسسات القانونية والصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري لتأمين زيارة عائلية وطبية طارئة للأسير وليد دقة، والعمل على الإفراج الفوري عنه، خاصة أنه أنهى محكوميته الفعلية منذ 24 آذار 2023، وأنه يعاني من حالة صحية حرجة جدا خلال صراعه مع نوع نادر من مرض السرطان. الحرية للأسير وليد دقة، والأسرى المرضى، وكافة الأسرى".