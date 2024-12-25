تمديد اعتقال الأسير المحرر محمد إبراهيم من كابول

قررت المحكمة، اليوم، تمديد اعتقال الأسير المحرر محمد خالد إبراهيم (27 عاما) من قرية كابول بمنطقة الجليل، شمالي البلاد لغاية يوم الثلاثاء المقبل 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، اعتقال الأسير المحرر محمد خالد إبراهيم (27 عاما) من قرية كابول بمنطقة الجليل، شمالي البلاد حتى يوم الثلاثاء المقبل 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وقال المحامي الموكل في القضية، عمر خمايسي لـ"عرب 48" إن "المحكمة فرضت أمر منع نشر على تفاصيل القضية والشبهات الأمنية الموجهة لموكلي".

وتابع أن "النيابة العامة طلبت تمديد الاعتقال لـ12 يوما، لكن المحكمة مددت لـ6 أيام، وأتوقع أن اعتقال محمد لن يطول".

محمد إبراهيم

وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اقتحمت، يوم أمس الثلاثاء، منزل الأسير المحرر محمد إبراهيم في كابول، واعتقلته، دون معرفة الأسباب.

وسبق أن اعتُقل إبراهيم إداريا، يوم 10 أيار/ مايو 2016، وجرى تجديد أمر الاعتقال الإداري بطلب من النيابة العامة، بذريعة وجود "مواد سرية" ومنع نشر تفاصيل قضيته حينها، وذلك حتى تاريخ إطلاق سراحه، يوم 20 نيسان/ أبريل 2017.