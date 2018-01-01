حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة والتحذير من تشكل السيول

تتأثر البلاد في الساعات القادمة بمنخفض جوي ويحمل معه الأجواء الباردة والماطرة على فترات إلى معظم المناطق، ومن المتوقع أن تهطل الأمطار في المناطق الشمالية وتنتشر في وقت لاحق من فجر الإثنين ويوم الثلاثاء إلى معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد وصولا إلى شمال النقب مع أفضلية واضحة للشريط الساحلي والمناطق القريبة منه بما يتعلق بغزارة الهطول.

وحذر الراصد الجوي من خطر تشكل السيول نتيجة الأمطار الرعدية الغزيرة المتوقعة على بعض المناطق.

اليوم الإثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس باردا وغائما وماطرا على فترات فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، في يوم الثلاثاء، بحيث تبقى دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس باردا وغائما، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهاراً، وباردا ليلا، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية والساحلية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات المساء تسقط الأمطار على المناطق الشمالية والساحلية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.