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حالة الطقس: أجواء مغبرة وانخفاض على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 06:56

حالة الطقس: أجواء مغبرة وانخفاض على درجات الحرارة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

يفيد الراصد الجوي أن الطقس يكون مغبرا، اليوم الثلاثاء، إذ يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومغبرا أحيانا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أيضا يوم الخميس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 12 درجة مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا، ومائلا للحرارة في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق نهارا، وخلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس باردا نسبيا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، في يوم الجمعة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم السبت، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

من عرب 48

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