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حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 22/03/2018 - 07:00

حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

من المتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، اليوم الخميس، كما يتوقع أن يسود غالبية مناطق البلاد أجواء حارة حتى يوم السبت.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 27 – 15، الخالصة (كريات شمونه) 30 -19، صفد 25 – 19، طبرية 32 – 15، الناصرة 28 – 15، يافا 30 – 20، القدس المحتلة 28 – 21، عسقلان 28 – 21، عين جدي (البحر الميت) 32 – 23، بئر السبع 33 – 22، أم رشرش 36 – 23.

ومن المتوقع تصل موجة الحر هذه أوجها يوم غد، الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة في كافة أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن تشتد سرعة الرياح خلال ساعات الليل، أما في الجنوب فيتوقع أن تهب عواصف رملية.

كما يتوقع أن يصل البلاد، صباح السبت، موجة هوائية باردة، وترتفع معها نسبة الرطوبة. ويتوقع أن تهب رياح نشطة بسرعة تصل إلى 50 كيلومترا في السعاة، بينما تهب عواصف رملية في الجنوب، ويحتمل تساقط أمطار محلية في شمالي البلاد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

ويتوقع أن يكون الجو، الأحد، غائما جزئيا حتى لطيفا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس

من عرب 48

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