البلاد تستقبل أول منخفض جوي لهذا الموسم: فيضانات وسيول وعواصف رعدية

تتأثر سائر أنحاء البلاد، بدء من يوم غد الخميس، بأول منخفض جوي سيتشكل فوق جزيرة قبرص وشمال بلاد الشام نهار الغد، ويمتد تأثيره لمدة يومين على أقل تقدير، وذلك بفعل هبوط الهواء البارد قادمًا من شمال أوروبا عبر تركيا إلى المنطقة، حيث يتوقع أن تهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خصوصًا يوم الجمعة.

ويتوقع نهار الخميس أن تتشكل أحوال جوية غير مستقرة بفعل اقتراب الهواء البارد من الهواء الساخن المتواجد حاليًا في أجواء المنطقة، وبالتزامن مع تشكل المنخفض الجوي ستبدأ الغيوم الركامية بالتشكل فوق مناطق واسعة من بلاد الشام، بما في ذلك فلسطين التاريخية، حيث يتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة في مناطق واسعة وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية بالإضافة إلى هبات الرياح النشطة نتيجة الاضطراب الجوي المحتمل.

صحراء النقب، من إحدى السيول التي تشكلت في العام 2015 (أرشيفية)

وتشير تقديرات الأرصاد الجوية إلى أن هطول الأمطار في البداية سيكون غير منتظم، بحيث قد تهطل الأمطار في مناطق بصورة عشوائية دون غيرها، ما يعتبر نتيجة طبيعة هذه الحالة الجوية.

ومن المتوقع أن تبدأ الأمطار بالانتظام وشمول معظم المناطق الشمالية والوسطى ليلة الخميس الجمعة، مع انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة، ويتوقع استمرار هطول الأمطار المتفرقة نهار الجمعة لتضعف في ساعات المساء والليل.

وتشير آخر التوقعات إلى احتمال حصول فيضانات شرقي البلاد، وخاصة في أودية غور الأردن والبحر والميت وبرية الخليل والنقب ووادي عربة، إضافة إلى سيول (غمر) في مدن الساحل الشمالي.

فيضانات شرقي البلاد وسيول في مدن الساحل الشمالي

يتوقع أن تهطل أمطار غزيرة، يوم الخميس، مصحوبة بعواصف رعدية، بينما تهب رياح شديدة بسرعة 40 إلى 50 كيلومترا في الساعة، ويخشى من حصول غمر مائي (سيول) في منطقة الساحل، وفيضانات وعواصف رملية جنوبي البلاد وشرقها، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس.

وكررت "الخدمات الهيدرولوجية" في سلطة المياه، اليوم، تحذيرها من فيضانات في كافة أنحاء البلاد، الخميس، إلا أنها أشارت، إلى أن الفيضانات قد تحصل شرقي البلاد، أي في الأغوار وبرية الخليل والبحر الميت والنقب ووادي عربة. كما حذرت من احتمال الغمر المائي في المدن، وخاصة مدن الساحل الشمالية.

وأكد المختصون إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، مساء الخميس، ما قد يتسبب في اقتلاع الشجيرات وتكسير الفروع والأغصان، وأوصوا بمتابعة تحديثات حالة الطقس أولا بأول، بدءا من صباح الغد.

وأوضحوا، وفقًا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الظاهرة التي قد تتشكل يومي الخميس والجمعة غد، مثير جدًا للاهتمام وغير مألوفة، حيث سيندمج نظامان مناخيان مختلفان، من ناحية، ستحصل ظاهرت "العامود الاستوائي" في المناطق الجنوبية، والتي ستتصاحب مع كميات عالية من الرطوبة من خط الاستواء ما سيتسبب بزيادة في معدلات هطول الأمطار، ومن ناحية أخرى، ستصاحب هذه الظاهرة هبوب موجات رياح باردة بنظام مناخي خريفي يصل من المناطق الشمالية.

وأشار المختصون إلى أنه من المعوّل أن تهطل كميات أمطار جيدة لتغطي المعدلات المطرية الشهرية لتشرين أول/ أكتوبر الجاري، والتي ستساعد في بداية جيدة للقطاع الزراعي أيضًا.

وتتأثر البلاد بعد انتهاء المنخفض الجوي برياح شرقية في الأسبوع المقبل، والتي تساهم في زيادة الإحساس بالبرودة خصوصًا في ساعات الليل والصباح الباكر، مع درجات حرارة خريفية ضمن معدلاتها الطبيعية بوجه عام.

تحذيرات من سيول في وادي عربة

بدورها، أوصت الشرطة بتجنب السفر عبر شارع "90" للمتجهين جنوبًا نحو منطقة البحر الميت والعربة، في ظل التقديرات التي تشير إلى احتمال إغلاقه بسبب الفيضانات والسيول التي قد تتشكل في المنطقة، وأوصت باستخدام الشوارع البديلة مثل شارع "40".

وجاء في التحذير أنه "من المتوقع حصول فيضانات في أودية غور الأردن، وبرية الخليل والبحر الميت والنقب والعربة، إضافة إلى سيول في مدن الساحل، وخاصة الساحل الشمالي. وفي هذه المرحل، يرجح أن يكون مركز الفيضانات في أودية النقب المركزي والجنوبي حتى منطقة إيلات، ووادي عربة الذي تصب فيه أودية الأردن".

كما أطلقت تحذيرات تحذر من دخول مسارات الأودية وأحواض تجميع المياه في المناطق التي يخشى من حصول فيضانات فيها، والاستجابة لتعليمات الشرطة وطواقم الإطفاء ومفتشي سلطة الطبيعة والحدائق.

حالة الطقس يومي الخميس والجمعة

يطرأ يوم غد الخميس، انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تكون رعدية غزيرة أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويطرأ بعد غد الجمعة، انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار وخاصة خلال ساعات الفجر والصباح، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.