حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى البلاد خلال الساعات القليلة القادمة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي الذي تأثرنا به في الساعات 36 الماضية. ومن المتوقع أن تبدأ الحرارة بالارتفاع من جديد نهارا اليوم الأحد بشكل طفيف، فيما ستواصل الحرارة ارتفاعها في الأيام القلية القادمة ويسود جو ربيعي دافئ نهارا وبارد ليلا.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خلال ساعات ما قبل الظهر، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية غلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الخميس، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.