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حالة الطقس: أجواء صيفية والحرارة فوق معدلاتها

تاريخ النشر: 11/08/2019 - 08:30

حالة الطقس: أجواء صيفية والحرارة فوق معدلاتها
عرب ٤٨

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى، صيفيا عاديا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة حارا نسبيا إلى حار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غدٍ الإثنين، حارا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الثلاثاء المقبل، حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو حارًا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل ٣٢ – ٢٠، الخالصة (كريات شمونه) ٣٥ – ٢٢، صفد 29 – ١٩، طبرية ٣٦ – ٢٤، الناصرة ٣١ – ٢١، حيفا ٣٠ – ٢٤، يافا ٣١ – ٢٤، القدس ٣١ – ٢٢، عسقلان ٣١ – ٢٣، عين جدي (البحر الميت) ٤٠ – ٢٩، بئر السبع ٣٥ – ٢٠، أم رشرش (إيلات) ٣٩ – ٢٨.


#حالة الطقس
#الجو في العيد

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