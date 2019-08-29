حالة الطقس: درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية حتى السبت

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 33 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 35 – 21، صفد 29 – 20، طبرية 37 – 24، الناصرة 32 – 21، حيفا 31 – 25، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 30 – 20، عسقلان 30 – 24، عين جدي (البحر الميت) 38 – 29، بئر السبع 33 – 23، أم رشرش (إيلات) 39 – 27.

ويتوقع أن تكون الرياح فوق البحر المتوسط جنوبية غربية حتى شمالية غربية، بسرعات تتراوح ما بين 15 حتى 35 كيلومترا في الساعة، بينما يكون البحر مائجا، ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 60 حتى 120 سنتمترا.

أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، وتبقى درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم. ولا يتوقع أن يطرأ أي تغيير ملحوظ على درجات الحرارة بعد غد، السبت.

أما الأحد، اليوم الأول في السنة الدراسية الجديدة، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.