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حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 07/09/2019 - 08:08

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة
عرب ٤٨

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا، ويحصل انخفاض طفيف في درجات الحرارة. ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في المناطق الجبلية دون المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 28 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 32 – 22، صفد 26 – 17، طبرية 34 – 24، الناصرة 29 – 20، حيفا 30 – 25، يافا 30 – 25، القدس المحتلة 27 – 18، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 36 – 28، بئر السبع 32 – 21، أم رشرش (إيلات) 37 – 26.

أما يوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة في المناطق الجبلية دون المعدلات السنوية، ويحتمل سقوط زخات خفيفة في شمالي ووسط البلاد. ويكون البحر مائجا حيث يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 90 إلى 180 سنتمترا.

ويوم الإثنين يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.


#حالة الطقس

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