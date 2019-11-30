  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 30/11/2019 - 07:54

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون يوم غد الأحد، غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل المتأخر تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين المقبل فيكون غائما جزئياً إلى غائم وبارداً نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


#حالة الطقس
#درجات الحرارة

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جديدة المكر: اجتماع طارئ بعد إطلاق النار على منزل رئيس المجلس
جديدة المكر: اجتماع طارئ بعد إطلاق النار على منزل رئيس المجلس

2019-11-29

زيمر: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار
زيمر: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2019-11-29

تقرير مصوّر | 10 عائلات عربية تتفكك يوميًا
تقرير مصوّر | 10 عائلات عربية تتفكك يوميًا

2019-11-29

الأكثر قراءة

45 قتيلا بالعراق: يقتلون القتيل ومن يمشي في جنازته..

45 قتيلا بالعراق: يقتلون القتيل ومن يمشي في جنازته..

2019-11-29
مقتل شخصين والمنفذ بعملية الطعن على جسر لندن

مقتل شخصين والمنفذ بعملية الطعن على جسر لندن

2019-11-29
القدس المحتلة: محكمة إسرائيلية تلغي بيع أملاك البطريركية للمستوطنين

القدس المحتلة: محكمة إسرائيلية تلغي بيع أملاك البطريركية للمستوطنين

2019-11-29
الحرب المقبلة: بين تهديدات إسرائيل ونقاط ضعفها

الحرب المقبلة: بين تهديدات إسرائيل ونقاط ضعفها

2019-11-29
إطلاق نار على منزل رئيس مجلس جديدة المكر وإحراق سيارته

إطلاق نار على منزل رئيس مجلس جديدة المكر وإحراق سيارته

2019-11-29