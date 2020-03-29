  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء دافئة نهارا وباردة ليلا

تاريخ النشر: 29/03/2020 - 06:46

حالة الطقس: أجواء دافئة نهارا وباردة ليلا
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتسود أجواء مستقرة في النهار مع تواجد السحب المتفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء باردة نسبيا.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث يكون الطقس معتدلا نسبيا في ساعات النهار بشكل عام ومائلا للبرودة قليلا في الجبال مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وتكون الرياح جنوبية غربية.

في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء مغبرة نسبيا مع رياح جنوبية شرقية في النصف الأول من النهار، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتحول إلى الرياح إلى غربية مع فرصة لزخات محلية من الأمطار.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في بقية المناطق، وتظهر في السماء سحب متفرقة.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نهارا، ثم تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء مستقرة

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو
إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو

2020-03-29

العنف والجريمة يضربان في مجد الكروم وكفر كنا وطرعان
العنف والجريمة يضربان في مجد الكروم وكفر كنا وطرعان

2020-03-29

مقابلة | حقوق العمال في زمن الكورونا
مقابلة | حقوق العمال في زمن الكورونا

2020-03-29

الأكثر قراءة

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

2020-03-28
ليلة تلاحق ليلة...

ليلة تلاحق ليلة...

2020-03-28
نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

2020-03-28
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

2020-03-28

"كورونا": وزارة الصحة توقف نتائج فحوصات الأمس بسبب خلل

2020-03-28