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حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 26/05/2020 - 08:33

حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة
شواطئ يافا، خلال أول أيام عيد الفطر (أ ب)
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقع الراصد الجو أن يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا إلى صاف وباردًا نسبيًا فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويشهد يوم غد، الأربعاء، أجواء غائمة جزئيا إلى صافية ويكون الطقس ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#حالة الطقس
#الراصد الجوي
#طقس فلسطين

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