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حالة الطقس: عودة موجة الحر وذروتها نهاية الأسبوع

تاريخ النشر: 15/09/2020 - 06:19

حالة الطقس: عودة موجة الحر وذروتها نهاية الأسبوع
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تسود أجواء صيفية حارة وعودة موجة الحر خلال الأيام القادمة، مع ارتفاعات أخرى متوقعة اعتبارا من منتصف الأسبوع حتى عطلة نهاية الأسبوع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5-7 درجات، بحيث تتراوح الحرارة العظمى نهارا حول منتصف الثلاثينيات في الجبال، مع شعور أعلى بالحرارة الخانقة في السواحل والسهل الساحلي.

اليوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا بشكل عام نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة في الجبال أيضا مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء الحارة وتسود أجواء حارة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، مع أجواء أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية وتواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها بنحو 5-6 درجات.

وتسود أجواء حارة إلى حارة جداً بشكل عام نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة في الجبال أيضا مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء الحارة وتسود أجواء حارة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، مع أجواء أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية وتواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها بنحو 3-5 درجات.

وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا بشكل عام نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة في الجبال أيضا مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء الحارة وتسود أجواء حارة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، مع أجواء أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية وتواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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