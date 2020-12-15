حالة الطقس: بارد وماطر والتحذير من الفيضانات

تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق يتمركز جنوب جزيرة قبرص محمل برياح جنوبية غربية قوية تثير الغبار في بداياته.

ويتوقع الراصد الجوي أن يقترب المنخفض الجوي العميق من السواحل مع ساعات المساء من هذا اليوم.

وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية في مناطق متفرقة مع ساعات المساء والليل الأولى.

ومن المتوقع أن يتواصل يستمر المنخفض بالتأثير ليلة الأربعاء/الخميس في أغلب المناطق مع هطولات شاملة و غزيرة أحيانا.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ بالالتزام بتعليمات الأمان والسلامة في ظل الأحوال الجويّة العاصفة والماطرة، والامتناع عن دخول الشوارع التي تغمرها المياه ومختلف المناطق الأخرى، مثل الوُدْيَان التي قد تشكل خطرا على حياة المواطنين بسبب السيول والفيضانات.

اليوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبيا، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام.

وخلال ساعات النهار تعبر البلاد جبهة هوائية باردة مع هطول للأمطار المتفرقة على فترات والتي تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق خصوصا الساحلية والشمالية.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي في كافة المناطق، وتهطل الأمطار في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانا.

في يوم الأربعاء، تبقى البلاد تحت تأثير تيارات هوائية رطبة تتبع للمنخفض الجوي، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بقليل.

وتسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق مع هطول للأمطار المتفرقة، وفي ساعات الليل تسود أجواء في باردة في كافة المناطق مع فرصة لهطول زخات محلية على فترات في مناطق مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية ثم تتحول إلى شمالية غربية.

وفي يوم الخميس يبقى الجو باردا وماطرا على فترات خاصة في الفترة الصباحية ويضعف تأثير المنخفض الجوي بشكل كبير مع ساعات النهار وكلما اتجهنا مساءا يتوقف تماماً تساقط الأمطار.