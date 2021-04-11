حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة تسبق رمضان

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تبقى رغم ذلك دون معدلاتها بنحو 5-7 درجات.

وتسود أجواء باردة جدا في ساعات الصباح، ثم تستقر الأجواء نهارا مع طقس بارد نسبيا في الجبال وأقل برودة في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وتكون الفرصة سانحة لهطول زخات محلية محدودة في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تبقى رغم ذلك دون معدلاتها بنحو 4-6 درجات.

وتسود أجواء باردة جدا في ساعات الصباح، وفي ساعات النهار يسود طقس بارد نسبياً في الجبال وأقل برودة في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية، مع فرصة لزخات محلية من الأمطار صباحا في بعض المناطق.

وتكون السماء غائمة جزئيا حتى الظهر، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في معظم المناطق مع سماء صافية غالبا، وتكون الرياح جنوبية غربية نهارا ثم تصبح شمالية شرقية ليلا.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح.

وفي ساعات النهار يسود طقس مائل للبرودة في الجبال ومعتدل بشكل عام في باقي المناطق السهلية والساحلية ودافئ في المناطق الغورية.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق خصوصا الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح.

وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل في الجبال ودافئ بشكل عام في باقي المناطق السهلية والساحلية وحار نسبيا في المناطق الغورية والبحر الميت.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وأقل برودة في باقي المناطق مع تواجد للسحب العالية في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح.

وفي ساعات النهار يسود طقس دافئ في الجبال وحار نسبيا بشكل عام في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء معتدلة بشكل عام وتميل للبرودة قليلا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية.