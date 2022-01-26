ماذا تعرف عن مربعانية الشتاء؟

تهطل خلال هذه الأيام التي تُسمى في الموروثات الشعبية الفلسطينية خصوصا، وفي بلاد الشام عموما، "مربعانية الشتاء" كميات هائلة نسبيا من الأمطار الغزيرة تُقدر بنحو 25 - 30% من الموسم المطري، وتُعد الفترة الأنسب لوصول الكتل الهوائية قطبية المنشأ بفعل نضوج جبهة البحر الأبيض المتوسط وثبات الأنظمة الشتوية، وتتساقط الثلوج أحيانا في مربعانية الشتاء فوق مرتفعات بلادنا والأردن أيضا، وتحدث موجات الصقيع، وتتطور الرياح السيبيرية الباردة وتصل مناطقنا وبلادنا.

المربعانية أو "أربعينية الشتاء" مصطلح معروف في بلاد الشام ودول عربية عدة، يشير إلى بداية الأيام التي يشتد فيها البرد القارس في فصل الشتاء، وهي مدة مهمة وقاسية خاصة على المزارعين وأراضيهم ومزروعاتهم، بسبب احتمالات حدوث الصقيع والانجماد الذي يتسبب بإفساد المحاصيل الزراعية.

المربعانية متى تبدأ، ومتى تنتهي؟

تبدأ المربعانية أو "أربعينية الشتاء" في بلاد الشام ومعظم الدول العربية في 21/ 22 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، وتستمر لمدة 40 يوما حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير، فيما يُعرف اختصارا بـ"الكوانين".

والمربعانية في الجزيرة العربية، تأتي بعد موسم الوسم، ويختلف وقت دخولها من حساب لآخر، لكنها في الأيام العشرة الأولى من كانون الأول عند أغلب أهل البادية في الجزيرة العربية وباديتي الشام والعراق.

ما علاقة الانقلاب الشتوي بالمربعانية؟

يعد يوم الانقلاب الشتوي بداية "مربعانية الشتاء" في بلاد الشام والعديد من الأقطار العربية، وهي بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفقا للحسابات الفلكية، وتشهد المناطق الواقعة شمال خط الاستواء (النصف الشمالي للكرة الارضية) أقصر نهار وأطول ليل في العام، ثم بعد هذا اليوم يتناقص طول الليل ويزداد طول النهار تدريجيا، إذ تبدأ الشمس بالصعود إلى الشمال في حركتها الظاهرية في السماء، بعدما وصلت إلى أقصى نقطة إلى الجنوب في يوم الانقلاب الشتوي.

ما أهم ما يميز مربعانية الشتاء؟

ارتبطت المربعانية في ذكريات وتجارب الأجداد وأذهانهم بحلول البرد القارس والأمطار الأشد غزارة على مدار العام، وهو أمر يتفق مع العلم الحديث، وفقا لفلكيين، إذ تعمل الزاوية التي تدور بها الأرض على ازدياد عدد ونشاط المنخفضات الجوية التي تؤثر على منطقة بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية، في هذه المدة.

يصبح مسار المنخفضات الجوية مناسبا لتأثر المنطقة بها بصورة أكبر، إذ تشهد المربعانية تسجيل أقل معدلات للحرارة على مدار العام، وأعلى معدلات لهطول الأمطار بغزارة.

وسُميت المربعانية أو أربعينية الشتاء بهذا الاسم لأنها تستمر أربعين يوما. وتُعد المربعانية الأبرد مناخيا، وهي الوقت الأنسب لوصول الكتل الهوائية القطبية المنشأ، بسبب ثبات الأنظمة الشتوية. وتُشكل هذه المدة من الناحية المطرية ما نسبته 30% ولربما أكثر في بعض المواسم من مجموع الموسم المطري.