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حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الثلاثاء

تاريخ النشر: 26/06/2022 - 06:12

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الثلاثاء
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل.

وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة لتكون الأجواء معتدلة ولطيفة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء شديدة الحرارة في كافة المناطق في المناطق الغورية والبحر الميت، وبحدة أقل في المناطق الجبلية.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح تكون غربية الاتجاه وخفية السرعة.

يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل نهارا.

وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق خاصة في فترة الظهيرة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبيا في كافة المناطق السهلية والساحلية والجبلية.

وتسود أجواء حارة جدا في الأغوار والبحر الميت. ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة إلى أبعد مدى. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

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