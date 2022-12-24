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حالة الطقس: جو بارد وتوقعات بزخات مطر خفيفة

تاريخ النشر: 24/12/2022 - 07:27

حالة الطقس: جو بارد وتوقعات بزخات مطر خفيفة
صورة أرشيفية من شاطئ مدينة يافا (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

يسود، اليوم السبت، جو بارد في ساعات الصباح ومع النهار ترتفع الحرارة قليلًا مع بقاء الجو باردا في الجبال العالية والمتوسطة. ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق واسعة من البلاد.

يوم الأحد: تسود أجواء باردة بشكل كبير في ساعات الصباح الباكر والفجر. ومع ساعات النهار يسود جو بارد نسبي في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وتتهيأ الفرصة لزخات من المطر في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا.

بينما تغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات منخفضة. ليلًا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة ويستمر هطول الأمطار

يوم الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد نهارا وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر خاصة في المناطق الجبلية. وتبقى الفرصة سانحة خلال ساعات النهار لزخات من المطر في معظم المناطق الشمالية والوسطى لكن بشكل أضعف من اليوم السابق مع زخات غزيرة في بعض الفترات. ومن المتوقع أن تستمر الفرصة واردة حتى ساعات الليل.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين

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