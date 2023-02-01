حالة الطقس: بارد وماطر حتى الخميس

تتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، والساعات 30 القادمة، بمنخفض جوي جديد يحمل معه الأمطار والأجواء الباردة والعاصفة.

وشهدت ساعات الليل تساقطا غزيرا واشتدادا للفعالية الجوية خاضه قي الثلث الشمالي من البلاد، وصولا إلى شمال الضفة الغربية.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويسود جو شتوي بارد وماطر وعاصف في مختلف المناطق.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق خاصة الشمالية منها وبشكل أقل في المناطق الوسطى. وتكون الحرارة دون المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى متدنية جدا.

وتتراجع فرص التساقط المطري مع بقاء الجو باردا نهارا، وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر وقد يتشكل الصقيع في بعض المناطق.

في يوم الجمعة، يبقى الجو باردا نهارا مع حرارة دون المعدلات السنوية بنحو 5 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو مستقر تماما مع كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة مع ساعات الليل والفجر والصباح تصبح الأجواء أكثر برودة ويخشى من تشكل الصقيع في بعض المناطق الرياح تكون متغيرة الاتجاه.

يوم السبت، تسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة في ساعات الصباح. ومع النهار ترتفع الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية.

ويسود في ساعات الليل من جديد جو شديد البرودة. الرياح تكون متقلبة الاتجاه ومعتدلة إلى مشطة السرعة.