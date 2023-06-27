حالة الطقس: أجواء حارة خلال أيام عيد الأضحى

حذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، كذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، كذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يوم الأربعاء، يبقى الجو صيفيا عاديا دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويبقى الجو في المناطق الغورية شديد الحر، وكذلك الحال في مناطق البحر الميت.

في المساء يعود الجو كما الأيام السابقة لطيف ومعتدل ومنعش إلى حد كبير.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويكون الجو حارا نسبيا في كافة المناطق الجبلية وحارا جدا في المناطق الغورية والبحر الميت.

في المساء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشا ولطيفا.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتبقى الأجواء الصيفية المعتدلة نسبيا هي السادة.

وتسود أجواء حارة جدا في المناطق الغورية. وفي ساعات المساء يصبح الجو منعشا خاصة في المناطق الغورية.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية منها. في المناطق الغورية والمنخفضة يسود جو شديد الحرارة.