حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة حتى الخميس

يسود خلال النهار جو حار نسبي إلى حار في المناطق السهلية، وبشكل أقل في المناطق الجبلية. ويسود حو حار جدا في الأغوار والبحر الميت، بينما يسود جو لطيف ومنعش مع ساعات المساء الأولى والليل.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار نسبي إلى حار في المناطق السهلية، وبشكل أقل في المناطق الجبلية.

ويسود حو حار جدا في الأغوار والبحر الميت، بينما يسود جو لطيف ومنعش مع ساعات المساء الأولى والليل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقي أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل فقط.

نهارا تسود أجواء صيفية عادية وحارة، وليلا ومساءا وفجرا يتحول الجو ليصبح لطيفا ومنعشا.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقي حول أو أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

وتسود في ساعات النهار أجواء صيفية عادية وحارة خلال فترة الظهيرة، وليلا ومساءا وفجرا يتحول الجو ليصبح لطيفا ومنعشا للغاية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي بنحو 3 درجات مئوية.

في فترة الظهيرة تسود أجواء حارة، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة من ساعات العصر وصاعدا.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى وتحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

نهارا تسود أجواء صيفية عادية، وليلا ومساءا وفجرا يتحول الجو ليصبح لطيفا ومنعشا.