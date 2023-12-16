حالة الطقس: أجواء مشمسة تميل للبرودة

تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويكون الطقس بوجه عام مشمسًا يميل للبرودة في المناطق المرتفعة وباردًا خلال ساعات المساء والليل.

تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة، اليوم السبت، ويكون الطقس لطيفًا خلال ساعات النهار، وغائمًا بسحب على ارتفاعات عالية وباردًا خلال ساعات المساء والليل.

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الأحد: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويكون الطقس مائلاً للبرودة في الجبال ولطيفًا في بقية المناطق وغائمًا بسحبٍ عالية خلال ساعات النهار، وباردًا خلال ساعات المساء والليل.

الاثنين: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا خلال ساعات النهار، وباردًا أثناء ساعات المساء والليل، ويحتمل سقوط رذاذ خاصة في الساحل وشمال البلاد.

الثلاثاء: يكون الطقس مشمسًا بوجه عام وباردًا نسبيًا نهارًا خاصة فوق الجبال، وباردًا أثناء ساعات المساء والليل، وتنشط الرياح الشرقية على فترات، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمسًا مع ظهور سحب على ارتفاعات عالية، وتسود أجواء باردة نسبيًا نهارًا خاصة في المناطق الجبلية وباردة مساءً وليلاً.