حالة الطقس: أجواء تميل للدفء نهارا وباردة ليلا

تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وتميل إلى الدفء في بقية المناطق. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

إذ تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وتميل إلى الدفء في بقية المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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ويكون الجو في يوم الإثنين، غائما جزئيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وتكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وتميل إلى الدفء في بقية المناطق، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وتكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية، باردة نسبيا في بقية المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء مشمسة إلى غائمة، وتكون باردة في ساعات الصباح.

وتعمل الرياح الشرقية النشطة أحيانا إلى زيادة الإحساس بالبرودة، مع المساء والليل تعود الأجواء باردة بشكل كبير.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تراوح مكانها مع أجواء باردة في الصباح والمساء والليل.

ويكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق، وتبقى الرياح الشرقية معتدلة السرعة.