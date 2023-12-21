حالة الطقس: أجواء شتوية متقلبة حتى الأحد

تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية، وتميل إلى الدفء في بقية المناطق، ويكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

وتكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية، وتميل إلى الدفء في بقية المناطق، ويكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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أما في يوم الجمعة، تتأثر البلاد تدريجيا خلال ساعات النهار بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم.

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء شتوية باردة خاصة في الجبال، وفي ساعات المساء والليل تسقطه الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح دون المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

وتتهيأ الفرصة خلال الفترة الصباحية لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد.

وخلال النهار يسود جو غائم جزئي، وبارد في الجبال وبارد نسبي في باقي المناطق.

في يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تراوح مكانها مع أجواء باردة في الصباح والمساء والليل، بينما يكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدل السنوي بقليل.

وتكون الأجواء مشمسة إلى غائمة في النهار ومائلة للدفء فترة الظهيرة. في المساء والليل يصبح الجو باردا وجافا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام.

ويكون الجو غائما جزئيا نهارا وباردا في ساعات المساء والصباح والليل في كافة المناطق.