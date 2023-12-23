حالة الطقس: أمطار في معظم أنحاء البلاد

هطولات الأمطار تبدأ بالانحسار مع بداية النصف الثاني من الأحد ويطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة حتى الأربعاء.

يستمر هطول الأمطار، اليوم السبت، وتكون غزيرة رعدية على فترات، والطقس يبقى باردًا وعاصفًا، وتسقط الأمطار في معظم أنحاء البلاد.

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الأحد: تكون درجات الحرارة دون معدلاتها العامة بقليل، ويستمر تساقط الأمطار في معظم المناطق خاصة خلال النصف الأول من النهار، ثم تنحسر الهطولات لاحقًا، مع بقاء الطقس باردًا بشكل لافت.

الاثنين: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس باردًا وغائمًا صباحًا وغائمًا جزئيًا نهارًا، وتتناقص كميات السحب لاحقًا.

الثلاثاء: يتوقع له أن يكون مشمسًا وأن يبقى الطقس باردًا خلال ساعات الصباح، وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف مع هبوب رياح شرقية جافة.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها العامة، ويكون الطقس باردًا في الجبال وباردًا نسبيًا في بقية المناطق، وغائمًا جزئيًا بسحب على ارتفاعات متوسطة.