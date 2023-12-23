حالة الطقس: أمطار في معظم أنحاء البلاد

يستمر هطول الأمطار، اليوم السبت، وتكون غزيرة رعدية على فترات، والطقس يبقى باردًا وعاصفًا، وتسقط الأمطار في معظم أنحاء البلاد.
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الأحد: تكون درجات الحرارة دون معدلاتها العامة بقليل، ويستمر تساقط الأمطار في معظم المناطق خاصة خلال النصف الأول من النهار، ثم تنحسر الهطولات لاحقًا، مع بقاء الطقس باردًا بشكل لافت.
الاثنين: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس باردًا وغائمًا صباحًا وغائمًا جزئيًا نهارًا، وتتناقص كميات السحب لاحقًا.
الثلاثاء: يتوقع له أن يكون مشمسًا وأن يبقى الطقس باردًا خلال ساعات الصباح، وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف مع هبوب رياح شرقية جافة.
الأربعاء: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها العامة، ويكون الطقس باردًا في الجبال وباردًا نسبيًا في بقية المناطق، وغائمًا جزئيًا بسحب على ارتفاعات متوسطة.
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