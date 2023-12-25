حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل إلى الدفء في بقية المناطق.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في الصباح والمساء والليل، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

ويكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا نهارا وباردا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام. ويكون الطقس باردا ليلا في كافة المناطق.