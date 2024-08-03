حالة الطقس: حار نسبيا والحرارة أعلى من معدلها العام

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.