حالة الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، حارا إلى شديد الحرارة. وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة. وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 5-6 درجات مئوية.

وفي المناطق الغورية والبحر الميت، تسود أجواء شديدة الحرارة، وحرارة عند بداية الأربعينيات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية.

وتبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الطقس حارا نهارا، وجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة، مع حرارة تقارب أو قد تكسر حاجز الأربعين. وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر .

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو في المناطق الجبلية والعالية عموما حارا نهارا.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة، ومنعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات.

أما في يوم السبت، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا عاديا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.