حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، دون تغير يذكر، ويبقى الجو في المناطق الجبلية والعالية عموما حارا نهارا.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، دون تغير يذكر، ويبقى الجو في المناطق الجبلية والعالية عموما حارا نهارا.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة، ومنعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا عاديا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل، ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال.

في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل، تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا، تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

ويوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى مرتفعة نسبيا وقريبة من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. مع ساعات المساء والليل، يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين، وتسود أجواء حارة في ساعات النهار والظهيرة تحديدا، ويصبح الجو منعشا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.