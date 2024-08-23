حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 2-3 درجات مئوية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 2-3 درجات مئوية.

ويبقى الطقس حارا نهارا، وجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة مع حرارة قد تكسر حاجز الأربعين، وتسود أجواء منعشةً في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء باردة لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الأحد فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي حار في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها. وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة وحرارة أربعينية، ليلا يسود جو لطيف خاصة في كافة المناطق الجبلية.