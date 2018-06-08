يافا: جرائم قتل 4 نساء وشابين في شهرين

طرأت تطورات دراماتيكية في ملف جريمة قتل فادية قديس (52 عاما) بمدينة يافا، الليلة الماضية، حيث اعتقلت الشرطة، صباح اليوم، شابة بشبهة ضلوعها في جريمة القتل.

ويُستدل من المعلومات المتوفرة، أن المشتبه بها ربطتها علاقة وطيدة مع القتيلة ولزوجها الذي قُتل قبل 6 أعوام.

واعتقلت الشرطة الشابة، صباح اليوم الجمعة، بشبهة ضلوعها في جريمة قتل قديس، والتي عثر على جثتها في بيتها، بعد أن تعرضت للطعن داخل حمام بيتها.

وكانت الشرطة قد اعتقلت شخصا للتحقيق، الليلة الماضية، لكن لم تؤكد بأنه هو من نفذ جريمة القتل.

ويشار إلى أن نوافذ منزل ضحية جريمة القتل كانت محكمة الإغلاق، ما يفتح المجال أمام إمكانية دخول المجرم القاتل عبر مدخل المنزل، ولربما بشكل عادي، قبل تنفيذ جريمته.

وضحية جريمة القتل هي أرملة رئيس الجمعية الخيرية الأرثوذوكسية في يافا، المحامي غابي قديس، والذي سقط ضحية لجريمة طعن في شارع "بيت ييفيت" بالمدينة قبل 6 أعوام خلال مسيرة العيد، حيث قتله شخص كان يرتدي زي بابا نويل.

وفي هذا السياق، اقترفت في يافا 6 جرائم قتل في أقل من شهرين، كما ازدادت جرائم القتل في البلدات العربية بالبلاد، في ظل تقاعس الشرطة وصمت المجتمع ما يعمق تمزق النسيج المجتمعي وتفككه وانعدام الأمن والأمان.

ضحايا جرائم القتل في يافا:

الشاب موسى صالح محاميد (22 عاما) قتل في جريمة إطلاق نار في حي النزهة بتاريخ 19.04.2018 ولم تعتقل الشرطة مشتبه بهم في اقتراف الجريمة.

الشاب رامي فطايرجي (22 عاما) قتل في جريمة إطلاق نار في حي العجمي بتاريخ 13.5.2018، ولم تنفذ اعتقالات.

الشابة حياة ملوك (19 عاما) قتلت في جريمة طعن بتاريخ 17.5.2018 وجرى اعتقال شقيقها فادي ملوك (28 عاما).

الشابة نورة ملوك (21 عاما) قتلت في جريمة طعن بتاريخ 17.5.2018 وجرى اعتقال شقيقها فادي ملوك.

الشابة سمر خطيب (33 عاما) قتلت بتاريخ 29.5.2018 في جريمة إطلاق نار في شارع 4313 عند مفترق "عين هكوريه" بالقرب من مدينة ريشون لتسيون، وسط البلاد، ولم تعتقل الشرطة أي مشتبه به لغاية الآن.

فادية قديس (52 عاما) قتلت مساء أمس الخميس الموافق 7.6.2018 طعنا داخل بيتها. اعتقلت الشرطة شخصين للتحقيق.