شلاعطة: لا قرار سعوديا باعتماد الجواز الإسرائيلي لحجاج 48

أكد رئيس لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48، سليم شلاعطة، لـ"عرب 48"، أنه لا يوجد قرار نهائي من قبل السلطات السعودية باعتماد الجواز الإسرائيلي للعرب في الداخل لتأدية الحج والعمرة في العام المقبل.

وأضاف أن "اللجان في البلدات العربية تواصل التسجيل كالمعتاد لرحلات العمرة لفترة الشتاء، التي من المفروض أن تنطلق في منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

وفند شلاعطة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حيال قرار نهائي صادر عن الرياض "السماح لحملة الجواز الإسرائيلي بدخول أراضيها في العام المقبل"، بالإشارة للحجاج والمعتمرين من فلسطينيي 48، ممن فرض عليهم الجواز الإسرائيلي، الذين يسافرون للسعودية منذ عام 1978 بوصاية من الأردن.

كما شددت مصادر عربية ومصادر مطلعة في لجنة الحج والعمرة أن "الرياض لم تتخذ قرارا نهائيا بهذا الملف، علما أن وفدا أردنيا رفيع المستوى سيزور السعودية خلال الأيام المقبلة، لإجراء مباحثات ومناقشات مع الجانب السعودي، للإبقاء على الوضع كما هو عليه".

وأوضحت المصادر ذاتها أن "ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، لا علم له بهذه المحاولات"، فيما لم تستبعد المصادر أن يتدخل الملك الأردني، عبد الله الثاني، لدى الملك السعودي للبت في القضية.

ووفقا لما أكده وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، د. عبد الناصر أبو البصل، للمسؤولين في لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة خلال الاتصالات الهاتفية، فإنه "لغاية الآن لا يوجد قرار رسمي من السلطات السعودية بشأن قضية الجواز الأردني المؤقت. كما لم يتم طرح قضية الجواز الإسرائيلي من قبل السعودية مع الجانب الأردني الذي من خلال مراجعته للاستفسار عن أسباب عدم الموافقة على استصدار تأشيرات لوفد لجنة التنسيق من فلسطينيي 48، فإن الجواب كان من قنصلية الرياض في عمان أن هناك تعليمات من جهات عليا لعدم منح تأشيرات لدخول السعودية لمن لا يحمل رقما وطنيا أو جوازا مؤقتا".

وأكد رئيس لجنة التنسيق، أنه "لغاية الآن لم يغادر الوفد الأردني، عمان، إلى الرياض لمناقشة ملف الحجاج والمعتمرين من الداخل وإشكالية الجواز الأردني المؤقت، ومن المفترض أن الوفد سيسافر للرياض خلال الأيام القريبة".

وأفأد أنه "سيرأس الوفد وزير الأوقاف الأردني، على أن يكون مدير عام دائرة الحج والعمرة، المهندس مجدي البطوش، المنتدب ليتحدث وينقل مطالب لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة لعرب 48، بالإبقاء على الوضع المعمول به باعتماد جواز السفر الأردني المؤقت".

وأضاف شلاعطة أنه "أجريت اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم، الخميس، مع مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف الأردنية، وأكد لي بأنه لا يوجد قرار نهائي من قبل السلطات السعودية بخصوص الجواز الأردني المؤقت ولمن لا يحمل رقما وطنيا. وأكد مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف الأردنية، أن القنصلية السعودية في عمان لم ترد على أسباب عدم السماح لوفد لجنة التنسيق من الداخل وعددهم 3 أشخاص، ممن تقدموا بطلبات تأشيرة للسفر إلى السعودية لمعاينة المساكن والفنادق وإتمام كافة الإجراءات لعمرات الشتاء".

وتابع رئيس لجنة التنسيق أنه "بدورنا كمسؤولين في مكاتب اللجنة بالبلدات العربية نواصل كالمعتاد التسجيل والإجراءات لإتمام المعاملات المتعلقة بعمرة الشتاء، حيث من المفروض أن تنطلق القوافل والرحلات في تاريخ 16.12.2108، علما أنه تبقى نحو 10 أيام لانتهاء الفترة المسموح بها وتحضير القوائم للمعتمرين، بحسب الأنظمة المتعبة باعتماد الجواز الأردني المؤقت".

ونقل شلاعطة عن شخصيات أردنية رفيعة المستوى وقيادات من الداخل التي أجرت اتصالات مع الديوان الملكي الأردني أو القنصلية السعودية في عمان، قولها إن "القضية في طريقها إلى الحل".

ولفت إلى أن العديد من الشخصيات من الداخل تتابع الملف وأجرت اتصالات مع جهات سعودية رفيعة المستوى بغية إبقاء الوضع على ما هو عليه والسماح لفلسطينيي 48 بالحج والعمرة اعتمادا على الوصاية والرعاية الأردنية.

واستبعد شلاعطة أن "يتم تسفير رحلات الحجاج والعمرة للعام المقبل عبر الجواز الإسرائيلي"، مبينا أنه "من خلال متابعة ملفات الحجاج والمعتمرين والاطلاع على الإجراءات والمعاملات المعمول فيها في جميع أنحاء العالم، فالأمر بحاجة للتعامل مباشرة مع سفارة أو قنصلية سعودية في كل دولة. كما أن الأمر بحاجة إلى التعاقد في كل دولة مع وكيل وشركات سعودية، وهي إجراءات ومؤسسات غير موجودة في إسرائيل ولا يمكن تجهيزها بين ليلة وضحاها".