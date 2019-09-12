المثلث الجنوبي: 9 ضحايا في جرائم قتل منذ مطلع العام

قُتل في منطقة المثلث الجنوبي، منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم الخميس، 9 أشخاص آخرهم الشاب جهاد أبو جابر (26 عاما) من كفر قاسم، إذ قتل في جريمة إطلاق نار، فجر اليوم.

وقبل مقتل أبو جابر بيوم واحد، أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى "مئير" في كفار سابا وفاة الشاب عبد اللطيف تايه (26 عاما) من قلنسوة متأثرا بإصابته الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار بتاريخ 06.09.2019.

وسادت حالة من الخوف والقلق في كفر قاسم، بعد مقتل أبو جابر، فجر اليوم، وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار بعد مرور ساعات قليلة على جريمة قتل أبو جابر.

وشهدت كفر قاسم 3 جرائم قتل اقترفت بإطلاق النار منذ مطلع العام الجاري.

وتزداد جرائم القتل في البلدات العربية في ظل تواطؤ الشرطة وانعدام العقاب للقتلة المجرمين وفوضى السلاح وصمت المجتمع.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن كافة جرائم القتل التي ارتكبت في منطقة المثلث هذا العام نفذت بواسطة الأسلحة النارية.

الطيرة

وشهدت مدينة الطيرة هي الأخرى ثلاث جرائم قتل هذا العام.

وقتل الشاب شادي عدنان ناصر أمام والدته عند مدخل بيته إثر تعرضه لإطلاق النار بتاريخ 23.02.2019، ولم تقدم الشرطة مشتبهين للقضاء لغاية الآن.

وقتل الشابان أشرف فضيلي وأيمن عبد الحي في جريمة قتل بتاريخ 15.01.2019، ولم تقدم الشرطة مشتبهين بالجريمة، ولا يزال الملف مفتوحا.

كفر قاسم

قتل الشاب جهاد أبو جابر (26 عاما) حيث تعرض لإطلاق النار أمام منزله بينما كان متجها إلى مكان عمله في مخبز بالمدينة، فجر اليوم، إذ كان يعمل على توزيع الخبز على المحلات التجارية. ولم تعلن الشرطة عن اعتقال مشتبهين بالجريمة لغاية الآن.

وقتل أحمد أبو جابر (62 عاما) بتاريخ 01.07.2019 في جريمة إطلاق النار عليه من مسافة قريبة في مكان عمله بالمدينة، ولم تقدم الشرطة مشتبهين للقضاء لغاية الآن.

وقتل علي طه (55 عاما) بتاريخ 23.02.2019 إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار عليه من قبل قريب له. وقدمت النيابة العامة ضده لائحة اتهام بالقتل.

جلجولية

وقتل الشيخ أحمد عرباس بتاريخ 06.08.2019 جراء تعرضه لإطلاق نار داخل بيته، ولم تقدم الشرطة مشتبهين بالجريمة لغاية اليوم.

الطيبة

قتل عبد السلام جابر (57 عاما) بتاريخ 09.07.2019 على يد مجهولين أطلقوا عليه وابلا من الرصاص من مسافة قريبة، في ساحة مسجد العلم والإيمان بالمدينة، بعد خروجه من الصلاة. ولم تقدم الشرطة مشتبهين للقضاء.

قلنسوة

أصيب عبد اللطيف تايه من مدينة قلنسوة بتاريخ 06.09.2019 في جريمة إطلاق نار، وأعلن الأطباء وفاته يوم أمس، الأربعاء، متأثرا بحراحه الحرجة. واعتقلت الشرطة مشتبهين بالجريمة.