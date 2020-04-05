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رهط وكورونا: فايز أبو صهيبان ضيف "حوار مع الرئيس"

تاريخ النشر: 16/04/2020 - 20:09

رهط وكورونا: فايز أبو صهيبان ضيف "حوار مع الرئيس"
عرب ٤٨

استضاف برنامج "حوار مع الرئيس" هذا الأسبوع رئيس بلدية رهط في النقب، فايز أبو صهيبان، الذي تحدث عن قضايا عديدة محلية في رهط، لا سيما أزمة كورونا التي تعصف بالبلاد والعالم برمّته.

وكان اللقاء الذي قدّمه وأعده الزميل أنس موسى، مركّزا حول أهم القضايا التي تشهدها مدينة رهط، في ظل أزمة الائتلاف البلدي والجوانب السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في رهط والنقب، والعلاقة مع السلطات الرسمية في إسرائيل.

ونلفت إلى أن الحوار سُجل قبل عدة أسابيع.


#فيروس كورونا
#النقب
#رهط
#حوار مع الرئيس
#أنس موسى
#فايز أبو صهيبان

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من عرب 48

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