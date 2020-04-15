الشاغور: تخوف من ازدياد حالات كورونا ودعوات بالتزام المنازل

تزداد وتيرة القلق والتوتر بين المواطنين في بلدات الشاغور؛ البعنة، ودير الأسد، ونحف، ومجد الكروم، إزاء ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبخاصّة في دير الأسد، في الوقت الذي لم تُتَخذ فيه أي إجراءات صارمة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن عدد المرضى في دير الأسد وصل إلى 28 مريضا بكورونا، بالإضافة إلى 6 حالات في البعنة وحالتين في مجد الكروم و4 حالات في نحف، وقد ناشدت وزارة الصحة والسلطات المحلية، المواطنين؛ بالتزام بيوتهم وعدم الخروج منها والتزام الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

وتشهد بلدتا البعنة ودير الأسد نقاط فحص كورونا بشكل مكثف على مدار أيام متتالية، بعدما استدلّ من التحقيق الوبائي أن المئات من المواطنين كانوا على تواصل مع مرضى كورونا.

قلق أهل الشاغور يزداد (صورة خاصّة بـ"عرب 48")

وقال رئيس المجلس المحلي، أحمد ذباح، في حديث لـ"عرب 48": "أقمنا في الأيام الأخيرة محطات لفحص كورونا في البلدة، حيث أجرينا مئات الفحوصات وحتى هذه المرحلة لدينا 28 مصابا بالفيروس وجميعهم يتمتعون بحالة صحية جيدة وهم يلتزمون الحجر الصحي، وهنالك مساع لنقلهم إلى أحد الفنادق في نهريا".

وتابع أن "الأوضاع مقلقة بالفعل، ومن هنا نناشد المواطنين بالتقيد بتعليمات المجلس المحلي ووزارة الصحة، باعتبار أن معالجة هذا الفيروس تتم من خلال الحجر الصحي والتزام منازلنا من أجل الحفاظ على عائلاتنا وأقاربنا ومجتمعنا بأكمله".

رئيس مجلس محلي دير الأسد، ذباح (صورة خاصّة بـ"عرب 48")

وأشار ذباح إلى أن "احتمالية ازدياد حالات الإصابة بالفيروس متوقعة بدون شك، ومن هذا المنطلق، نشدد على أهمية الحجر الصحي وعدم الاحتكاك بين المواطنين، وبدورنا نؤيد مخالفة كل من لا يلتزم بالتعليمات وفي حال رأينا أن الأوضاع آخذة بالتفاقم لن نتردد في فرض حظر التجول والإغلاق التام للبلدة".

وختم ذباح بالقول إن "الأوضاع تحت السيطرة في هذه المرحلة، ونحن أقوياء ولدينا الإمكانية في مواصلة السيطرة على الأمور لكن ذلك سيكون بحالة واحدة وهي تعاون المواطنين معنا، وبحسب اعتقادي في حال التزمنا بالتعليمات سنتغلب على فيروس كورونا خلال أسبوعين".

رئيس مجلس محلي البعنة، علي خليل (صورة خاصّة بـ"عرب 48")

بدوره، تطرق رئيس مجلس محلي البعنة، علي خليل، إلى الأوضاع في البلدة في حديث لـ"عرب 48"، بالقول: "أقمنا بالأمس نقطة لفحص كورونا في البلدة، خضع فيها 291 شخصا للفحص، مع أنه كان بالإمكان أن نستقبل عددا أكبر بكثير إلا أنه وبسبب انقطاع الأنابيب لدى الطواقم الطبية توقفنا عند هذا العدد، وبدورنا اجتهدنا من أجل إقامة نقاط فحص إضافية من المقرر إقامتها نهاية الأسبوع الجاري وخلال الأسبوع المقبل".

وأضاف أن "هنالك 6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا حتى هذه المرحلة وهم بحالة صحية ممتازة، ونحن بانتظار نتائج الفحوصات التي أجريناها، وعلى خلفية ازدياد الحالات بالمنطقة اجتمعنا بالشرطة والجبهة الداخلية، حيث تقرر فرض غرامات مالية على كل من لا يلتزم بالحجر الصحي".

وناشد خليل أهل بلدته وأهالي المنطقة قائلا: "من هنا أدعو أهالي بلدتنا والمنطقة بالتزام منازلهم والتقيد بتعليمات وزارة الصحة كون الأوضاع آخذة بالتدهور، ومن هذا المنطلق تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على سلامتنا وسلامة كل المحيطين بنا".

من جانبه، أكّد رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، بعد تشخيص إصابتين بالكورونا في حديث لـ"عرب 48"، أن "هنالك حالة من الهلع بدون شك، وبدورنا توجهنا للمواطنين من أجل التزام منازلهم كما أننا ندرس إمكانية فرض الإغلاق التام في البلدة حفاظا على سلامة المواطنين كون ناقوس الخطر يهدد كل مواطن في البلدة".

رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي (صورة خاصّة بـ"عرب 48")

وشدد قائلا: "لن ننتظر حتى تقوم الشرطة بتحرير مخالفات بهدف حماية أنفسنا، فهنالك مسؤولية أخلاقية تجاه أفراد عائلاتنا ومجتمعنا، وعلى هذا الأساس علينا التزام منازلنا وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية القصوى باعتبار أن هذا الحل الأنسب للوقاية والمساهمة في عدم انتشار الفيروس".

وختم صليبي بالقول: "لن نتأخر في اتخاذ القرارات حتى لو كانت صعبة جدا، لأن صحة المواطنين وسلامتهم فوق كل شيء، وباعتقادي في حال تأخرت الجهات المختصة عن اتخاذ قرارات صارمة بهذا الصدد، هنالك مسؤولية ملقاة على رؤساء السلطات المحلية من أجل حماية المواطنين والحد من انتشار الفيروس".

وقال رئيس مجلس محلي نحف، عبد الباسط قيس، لـ"عرب 48": "نتوجهُ بشكل دائم من خلال الإمكانيات المتوفرة أمامنا لكافة المواطنين في البلدة، من أجل الالتزام بالحجر الصحي ونحن نلاحظ أن هنالك التزام شبه تام بالتعليمات باستثناء قلة قليلة الذين يشكلون خطرا على مجتمعنا بأكمله".

رئيس مجلس محلي نحف، عبد الباسط قيس (صورة خاصّة بـ"عرب 48")

وأردف: "نعيش في حالة طوارئ منذ الإعلان عن تشخيص أول حالة كورونا في البلدة، ونحن نرى أن الحالات آخذة بالازدياد في بعض البلدات العربية بسبب الاستهتار وعدم التعامل بجدية، ومن هنا أتساءل هل سننتظر حتى الإعلان عن حالة وفاة كي ندرك بأن الأمور خطيرة جدا؟"

واعتبر أن "فرض حظر التجول والإغلاق لن يكون سهلا وليس في متناول اليد، وذلك مرتبط بقرارات حكومية، ومن ناحيتنا نؤمن بالحجر الصحي وأن تكون الأمور بمثابة الخيار بالنسبة لنا وليس الفرض علينا كوننا لا نعرف أبعاد ذلك".

(صورة خاصّة بـ"عرب 48")

وأنهى قيس بالقول: "إننا على أعتاب مرحلة حساسة جدا خصوصًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وبالتالي علينا الالتزام بتعاليم ديننا الذي أمرنا بالحفاظ على حياتنا وحياة أحبائنا وألا نفرط بذلك".