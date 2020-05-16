  2. محليات
  3. دراسات وتقارير

نافذة خاصة من حيفا | شهادة نكبة المدينة وحي وادي النسناس

تاريخ النشر: 16/05/2020 - 21:47

نافذة خاصة من حيفا | شهادة نكبة المدينة وحي وادي النسناس
حيفا، 1948
عرب ٤٨

صباح الأربعاء 21 نيسان/ أبريل عام 1948، كانت حيفا مدينة لا تتوقع شيئًا، رغم أنها كانت محكومة بتوتر وفجأة جاء القصف من الشرق، ومضت قذائف المورتر تطير من تلال الكرمل العالية عبر وسط المدينة، حين بدأت أصوات الرصاص والمتفجرات تملأ سماء حيفا لتصب في الأحياء العربية.

في هذا اليوم قررت العصابات الصهيونية احتلال المدينة احتلال كاملا، وباشرت بعملية ترهيب وتدمير وعمليات تفجير رهيبة لمرافق مدنية. على وقع التفجيرات هُجر أهالي المدينة طيلة هذه الفترة، وبقي نحو 3 آلاف و500 فلسطيني في حيفا، قامت العصابات الصهيونية بالإغلاق عليهم في حي وادي النسناس طيلة أشهر.

من وادي النسناس نطل بنافذة خاصة بمرور 72 عامًا على النكبة، وهي النافذة الثانية بعد النافذة الخاصة من يافا.


#حيفا
#تقرير
#النكبة
#سقوط حيفا
#شهادة
#وادي النسناس

حوارات

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

72 عاما على النكبة: صمود رجال القلعة 1948 (28/3)
72 عاما على النكبة: صمود رجال القلعة 1948 (28/3)

2020-05-16

المتابعة تدعو لمشاركة واسعة: مظاهرة الرد على إعدام يونس الإثنين
المتابعة تدعو لمشاركة واسعة: مظاهرة الرد على إعدام يونس الإثنين

2020-05-16

الطيرة: اعتقال 6 أفراد من أسرة واحدة إثر إطلاق على شرطيين
الطيرة: اعتقال 6 أفراد من أسرة واحدة إثر إطلاق على شرطيين

2020-05-16

الأكثر قراءة

المغار: قتيل في جريمة إطلاق نار

المغار: قتيل في جريمة إطلاق نار

2020-05-15
مصابان بكورونا في البلاد فقط وعودة الأعراس بشروط

مصابان بكورونا في البلاد فقط وعودة الأعراس بشروط

2020-05-15

"أفراد الأمن الذين قتلوا يونس لن يُحاكموا"

2020-05-15
ملك الأردن لإسرائيل: الضم سيؤدي إلى

ملك الأردن لإسرائيل: الضم سيؤدي إلى "صدام كبير"

2020-05-15
فوضى تعيين الوزراء: نتنياهو ضعيف أم يتطلع لانتخابات رابعة؟

فوضى تعيين الوزراء: نتنياهو ضعيف أم يتطلع لانتخابات رابعة؟

2020-05-15