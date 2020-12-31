عام 2020: 80 طفلا بينهم 46 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث غير متعمدة بالبلاد

يُستدلُ من معطيات نشرتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، حديثا، أن 80 ولدا لقوا مصارعهم من جراء تعرضهم لإصابات غير متعمدة بينهم 46 عربيا في البلاد، مع العلم أن نسبة المواطنين العرب من النسبة السكانية العامة تعادل 20%.

ومع انتهاء العام الحالي 2020، أصدرت مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، تقريرا تلخيصيا حول وفيات الأولاد من جيل الولادة حتى 18 عاما، من جراء تعرضهم لحوادث وإصابات مختلفة وغير متعمدة.

وتتضمن هذه المعطيات تبعات وتأثيرات جائحة كورونا، بما في ذلك الإغلاقات الثلاثة التي شهدتها البلاد، والقيود المختلفة التي أثرت بشكل كبير على نمط الحياة وأهمها بقاء الأولاد في المنازل لساعات عديدة مع الأهل في معظم الأحيان.

ومن أهم ما تضمنه التقرير أن العام 2020 شهد وفاة 80 ولدا، من جراء تعرضهم لإصابات غير متعمدة، 46 حالة وفاة كانت من حصة المجتمع العربي، مع العلم أن نسبة المواطنين العرب من النسبة السكانية العامة تعادل 20%. ووصلت نسبة الوفيات من جراء الحوادث غير المتعمدة وصلت إلى 2.7 لكل مئة ألف ولد".

وتعد هذه المعطيات أقل بشكل كبير من معدل نسبة الوفيات للأولاد والشبيبة من جراء التعرض لإصابات غير متعمدة ما بين السنوات 2017 حتى 2019، الذي وصل إلى 4.6 لكل مئة ألف ولدا. وعلى ما يبدو فإن أسباب هذا الانخفاض تعود إلى جائحة كورونا وما تبعتها من إغلاقات وتباعد اجتماعي وغيره.

وقالت المؤسسة إنه بغية توضيح المعطيات المتعلقة بنسبة الوفيات بشكل أكبر، إذ أن الحديث يدور عن أعداد صغيرة، من أجل التغلب على أية أخطاء إحصائية قد تكون نابعة من فروقات غير مقصودة بين المعطيات في السنوات المتتالية، فقد تم استخدام المعدل العام لكل 3 سنوات.

انخفاض الوفيات في المجتمع اليهودي أكبر بكثير من الانخفاض في المجتمع العربي

وبحسب المعطيات، فإن الانخفاض في وفيات الأطفال والأولاد والشبيبة، حتى جيل 18 عاما من جراء حوادث غير متعمدة، كان أكبر في المجتمع اليهودي مما هي عليه في المجتمع العربي، إذ أن نسبة الوفيات في المجتمع اليهودي في عام 2020، كانت أقل بـ55% مقارنة مع السنوات 2017 - 2019 (1.4 مقابل 3.3 لكل مئة ألف)، أما في المجتمع العربي، فقد وصلت نسبة الانخفاض في وفيات الأولاد في العام 2020 إلى 24% فقط، مقارنة مع السنوات 2016 - 2019 (6.3 مقابل 7.9 لكل مئة ألف)، وهي نسبة مشابهة للوفيات خلال السنوات 2018 و2019 (6.2 لكل 100 ألف ولد).

انخفاض نسبة وفيات الأطفال العرب على مدار سنوات

ومن أهم ما جاء في التقرير التلخيصي لمؤسسة "بطيرم"، حدوث انخفاض في وفيات الأولاد من المجتمع العربي على مدار السنوات الماضية، إذ أن نسبة الوفيات في المجتمع العربي في السنوات 2018 – 2020 كانت أقل مقارنة مع السنوات الماضية. خلال السنوات 2015 - 2017 بلغ معدل نسبة الوفيات للأولاد والأطفال العرب 8.8 لكل مئة ألف، وفي السنوات 2018 - 2020، انخفضت هذه النسبة إلى 6.2. ويجب التنويه إلى أن نسبة وفيات الأطفال العرب لم تشهد تغييرا كبيرا ما بين السنوات 2018 -2020، لذا فإن النسبة المنخفضة لا تُمثل انخفاضا عينيا في العام 2020.

الأولاد العرب معرضون للوفاة أكثر من الأولاد اليهود

وأشارت معطيات "بطيرم" إلى أن الأولاد والأطفال العرب ما زالوا أكثر عرضة للوفاة أكثر من الأولاد اليهود.

وأظهرت المعطيات بشكل واضح أن حصة وفيات الأولاد والأطفال العرب خلال العام 2020 من جراء الحوادث غير المتعمدة كانت 58% من مجمل حالات الوفاة، مع العلم أن نسبة الأطفال العرب من شريحة الأطفال العامة في إسرائيل تعادل 25% فقط. وكانت الحصة النسبية للأولاد والأطفال العرب من الوفيات أكبر، مقارنة مع عامي 2018 و2019، حوالي 38% و33% (على التوالي)، ممن توفوا نتيجة الحوادث كانوا من العرب، هذا نتيجة الانخفاض الحاد في عام 2020 في حجم الوفيات من جراء الحوادث غير المتعمدة للأولاد والاطفال والشبيبة في المجتمع اليهودي.

وبالنسبة للمعدل السنوي ما بين 2018 - 2020، فإن احتمال وفاة الطفل العربي من جراء حوادث غير متعمدة أعلى بـ2.2 من نظيره في المجتمع اليهودي.

حوادث الطرق المُسبب الأكبر لوفيات الأولاد

ويستدل من التقرير كذلك أنه في الأعوام الخمسة الأخيرة، أن حوادث الطرق المُسبب الأكثر شيوعا لوفيات الأولاد، وهي مسؤولة عن 45% من مجمل حالات الوفاة للأولاد والشبان خلال العام الحالي 2020. كما أن 29% من حالات الوفاة للأطفال والأولاد والشبيبة من جراء حوادث الطرق، كان ضحاياها من عابري السبيل و26% منها كان الضحايا من ركاب السيارات.

وفي المجتمع العربي فإن ما يعادل 26% من حالات الوفاة للأطفال والأولاد العرب، من جراء حوادث الطرق كان فيها الضحايا في محيط السيارة وعلى مقربة منها. وفي معظم هذه الحالات تراوحت أعمار الضحايا ما بين عام واحد ولغاية 4 أعوام (32 حالة من مجمل 40 حالة، ما بين السنوات 2016 - 2020).

تفاصيل أوفى بعد قليل...