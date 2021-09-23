  2. محليات
  3. دراسات وتقارير

كورونا المجتمع العربي: "أن نعيش مع العدوى دون تجاهلها"

تاريخ النشر: 23/09/2021 - 15:58

كورونا المجتمع العربي: "أن نعيش مع العدوى دون تجاهلها"
الكمامة تقي من الإصابة بكورونا (توضيحية)
تحرير: قاسم بكري
عمر دلاشة عمر دلاشة

تتصاعد وتيرة الإصابات وتفشي فيروس كورونا في المجتمع العربي بصورة غير مسبوقة، إذ تبين من المعطيات التي نشرتها الهيئة العربية للطوارئ أن 84% من السكان العرب يعيشون في بلدات حمراء، ونحو 40% من الإصابات الجديدة في البلاد من المجتمع العربي، إضافة إلى 30% من الإصابات الخطيرة لمرضى عرب.

وقال مدير جمعيّة الجليل - الجمعيّة القُطرية العربية للبحوث والخدمات الصحية، ومُركّز الهيئة العربية للطوارئ، أحمد الشيخ محمد، لـ"عرب 48" إن "المجتمع العربي يشهد ازديادا جديا ومقلقا في عدد الإصابات بعدوى كورونا، وخصوصا بين الأطفال، إذ سجلت يوم أول من أمس نحو 1900 إصابة في المجتمع العربي تشكل نسبة الأطفال منها 65%، وهناك 73 بلدة عربية حمراء، أي أنها ضمن قيود على جهاز التربية والتعليم".

وأضاف أنه "في حين تسجل المعطيات العامة في البلاد تراجعا بنسب الإصابات بكورونا يسجل المجتمع العربي ارتفاعا بنسبة 19% في الأسبوع الأخير، وكذلك تسجل الإصابات الخطيرة ارتفاعا مستمرا، إذ بلغت خلال الأسبوع الأخير 109 حالات بينها 31 حالة تخضع للتنفس الصناعي".

أحمد الشيخ محمد

وختم الشيخ محمد بالقول إنه "من خلال فحص المعطيات الإحصائية نلاحظ وجود فجوة في التطعيمات بين المجتمعين العربي واليهودي، وخصوصا في الشريحة العمرية 12 - 15 عاما، إذ بلغت نسبة متلقي التطعيم للوجبة الثانية في المجتمع العربي 62% مقابل 81% في المجتمع الإسرائيلي، وكذلك في الوجبة الثالثة من اللقاح، إذ وصلت نسبة متلقي اللقاح من الشريحة العمرية في المجتمع العربي فوق 60 عاما 67% مقارنة بـ90% في المجتمع الإسرائيلي".

وقالت مستشارة الأمراض الوبائية والمعدية في صندوق المرضى العام (كلاليت)، د. خزيمة خمايسي، لـ"عرب 48" إن "الوضع الحالي حقيقة مقلق جدا. نحن نشهد ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات بعدوى كورونا، إذ بلغت نسبة الإصابات الجديدة من المجتمع العربي 40% وما يقارب 30% من الحالات الصعبة أيضا من المجتمع العربي، رغم أن نسبة المجتمع العربي في البلاد أقل من هذه النسب، والأسباب تعود إلى أن انتشار العدوى في المجتمع العربي يتأخر عادة عن المجتمع الإسرائيلي من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، عدا عن التجمهرات التي تواصل الاستمرار في المجتمع العربي، في الأعراس والمدارس، علما أن الدوام الدراسي في مجتمعنا يتواصل منذ مطلع الشهر الحالي، وهذه من الأسباب الرئيسة لانتشار العدوى".

وأضافت أن "المعطيات تبيّن أن الإصابات في أوساط طلاب المدارس تبلغ حوالي 60%، وهذا امر متوقع، إضافة إلى ذلك عدم تطبيق التعليمات الصحية وأهمها ارتداء الكمامة، ونسب متلقي اللقاح المتدنية في المجتمع العربي، لأن نسب المتطعمين العرب ضد كورونا أقل من النسب في المجتمع الإسرائيلي، وهناك فجوات في جميع الأجيال، وخاصة بتلقي الوجبة الثالثة من التطعيم".

د. خزيمة خمايسي

وحول كيفية التعامل مع الإصابات في المدارس والمؤسسات التعليمية، قالت د. خمايسي إن "المدارس دائما تكون الحلقة الأضعف، والسؤال الذي يجب أن يطرح هو كيف نواصل عملية التعليم، وليس هل نفتح المدارس أم لا؟ فليس من الحلول أن نغلق المدارس، وكورونا ليست ليوم أو يومين، فهي معنا منذ عام ونصف العام وستبقى معنا".

وختمت وقالت مستشارة الأمراض الوبائية والمعدية بالقول إن "الهدف فتح المدارس بشكل آمن من خلال خطوات واضحة، وأهم عوامل نجاح استمرار التعليم هو تطعيم من يتمكن من التطعيم في عمر 12 عاما فما فوق، وتهوئة الصفوف أي السماح لتهوئة دائمة بالصف، والحفاظ على ارتداء الكمامة داخل الصفوف، ورفع نسب التطعيم للمعلمين، وتطبيق منظومة الصف الأخضر، أي إجراء فحص يومي للطلاب الذين تكتشف مخالطتهم لحالة كورونا في الصف وعدم إخراج الطلاب للحجر الصحي. هكذا يمكن المحافظة على مسار حياة معتاد، وأن نعيش مع كورونا دون تجاهلها".

بودكاست عرب 48

#بلدات عربية
#مستجدات كورونا
#جمعية الجليل
#الهيئة العربية للطوارئ
#أحمد الشيخ محمد
#د. خزيمة خمايسي

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة امرأة برصاصة من مسدس زوجها في بسمة طبعون
إصابة امرأة برصاصة من مسدس زوجها في بسمة طبعون

2021-09-23

نقل الشيخ رائد صلاح إلى عيادة سجن رامون
نقل الشيخ رائد صلاح إلى عيادة سجن رامون

2021-09-23

إصابتان في حادث طرق قرب عسقلان
إصابتان في حادث طرق قرب عسقلان

2021-09-23

الأكثر قراءة

كفر ياسيف: مصرع شابة سقطت عن ارتفاع

كفر ياسيف: مصرع شابة سقطت عن ارتفاع

2021-09-22
تمديد اعتقال المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا لثمانية أيام

تمديد اعتقال المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا لثمانية أيام

2021-09-22
محاولة لتسريع الزج بالشاباك في البلدات العربية بحجة مكافحة الجريمة

محاولة لتسريع الزج بالشاباك في البلدات العربية بحجة مكافحة الجريمة

2021-09-22
تقرير: رُبع سكان إسرائيل يعانون من انعدام أمن غذائي

تقرير: رُبع سكان إسرائيل يعانون من انعدام أمن غذائي

2021-09-22
معطيات مقلقة وخطيرة: 84% من السكان العرب في بلدات حمراء

معطيات مقلقة وخطيرة: 84% من السكان العرب في بلدات حمراء

2021-09-22