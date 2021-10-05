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"هذه قصتي" | الشفاعمريّ المغترب سمير جبّور

تاريخ النشر: 05/10/2021 - 18:20

"هذه قصتي" | الشفاعمريّ المغترب سمير جبّور
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أطلق موقع "عرب 48"، اليوم الثلاثاء، سلسلةًَ مصوّرة جديدة تحت عنوان "هذه قصّتي"، لتسليط الضوء على شخصيات لها تجارب حيّاتية لافتة.

وتُتيح السلسلة المصوّرة الجديدة، للشخصيات المقابَلة، تقديمَ نفسها أمام المشاهِد، دون وسيط، إذ إنّ قصصها تُنقَل على لسان أصحابها مباشرةً، ودون مقّدمات.

وضيف الحلقة الأولى من السلسلة، هو الشفاعمريّ المغترب في كندا سمير جبور جبور، الذي تنقّل ما بين شفاعمرو، وبيرزيت، ومصر، وبيروت، وصولا إلى أميركا الشماليّة.

وشغل جبّور رئاسة دائرة الترجمة في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت. وله مؤلفات عديدة، من بينها "مخططات إسرائيل الاقتصادية في ضوء معاهدة الصلح المنفرد"، و"العلم والتكنولوجيا في إسرائيل 1980 1981".

وتحدّث جبّور عن تجاربه في الوطن وخارجه، وعن صعوبات واجهها خلال حياته، كما أشار إلى علاقته بمدينته شفاعمرو، التي كان والده، رئيسا لبلديتها.

ويتيح "عرب 48" إلى قرّائه إرسال مقترحاتهم حول شخصيات أخرى، وذلك عبر البريد الإلكترونيّ.

والسلسلة من إعداد: أنس موسى وسماء أبو حسين، وتصوير: محمد غانم، ومونتاج: محمد شريف عازم، وإنتاج: "عرب 48".

بودكاست عرب 48

#هذه قصّتي
#عرب 48
#سمير جبور
#شفاعمرو

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