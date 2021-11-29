3359 إصابة لأطفال بحروق في الشتاء خلال 5 أعوام

يُستدلُ من معطيات نشرتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، اليوم الإثنين، أنه تم رصد ما يقارب 3359 حالة إصابة من جراء الحروق نتيجة سوائل ساخنة لأطفال لغاية 18 عاما منذ 2016 ولغاية 2020 في فصل الشتاء بالبلاد.

وأشارت المؤسسة إلى التخوف من ازدياد حالات الإصابة بالحروق للأطفال مع انخفاض درجات الحرارة، إذ تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تزامنا مع بدء هطول الأمطار بين الفينة والأخرى في أنحاء البلاد، في هذه الأيام، وتتغير مع حلول الشتاء أنماط وسلوك أفراد العائلة كافة، وتبدأ العائلات باستخدام وسائل التدفئة المتعددة والتجمع حول المدفئة وقضاء أوقات مع الأفراد والأصدقاء.

وبسبب المميزات الخاصة لفصل الشتاء، وجهت "بطيرم" إرشادات للأهل والبالغين حول ضرورة اتباع السلوك الآمن حفاظا على سلامة الأولاد، ومراقبتهم خلال تواجدهم داخل المنزل بصورة فعالة ودائمة منعا لوقوع حوادث غير متعمدة قد تتسبب بإصابتهم أو وفاتهم، لا سمح الله، خاصة جراء استخدام وسائل التدفئة، والتعرض للحروق من سوائل ساخنة وغيرها، في هذا الموسم.

وبحسب معطيات مؤسسة "بطيرم" فقد تم رصد ما يقارب 3359 حالة إصابة من جراء الحروق نتيجة سوائل ساخنة لأولاد لغاية 18 عاما ما بين السنوات 2016 - 2020، حوالي 65% من هذه الإصابات كانت لفئة الأطفال من جيل الولادة حتى 4 سنوات و17% من هذه الإصابات كانت لفئة الأطفال ما بين 5 - 9 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 741 من مجمل حالات الإصابة المذكورة، الإصابة بالحروق من جراء سوائل ساخنة، كانت من نصيب الأطفال والأولاد في المجتمع العربي عامة بما في ذلك المجتمع البدوي في النقب، أي ما نسبته 22%، فيما تم رصد 631 حالة إصابة من جراء الحروق من سوائل لأطفال وأولاد من المجتمع العربي ممن يقطنون في مدن مختلطة.

ومن بين مسببات الإصابة البارزة بالحروق من جراء السوائل كان من بين حالات الإصابة المذكورة ما يقارب 1280 إصابة جراء المياه المغلية أي ما نسبته 38%، و1120 إصابة من جراء المشروبات الساخنة بما نسبته 33% من مجمل حالات الإصابة، إضافة إلى 203 حالات من جراء الإصابة بسبب التعرض لزيت ساخن.

توصيات

توصي "بطيرم" حفاظا على أمان الأولاد في الشتاء بضرورة اتباع خطوات الأمان التالية:

الامتناع عن حمل الرضيع أثناء تحضير الطعام أو أثناء شرب المشروبات الساخنة.

وضع أواني الطهي، بحيث تكون أطرافها نحو الداخل وأن تكون عملية الطهي على عيون الغاز الداخلية/ الخلفية وليس القريبة من متناول يد الأطفال، خشية انسكابها عليهم.

قياس درجة حرارة المياه قبل استخدامها للاستحمام للأطفال لتكون 37 درجة مئوية.

تركيب كاشف دخان في المنزل الذي يطلق الانذار عند استشعاره لدخان متصاعد.

إبعاد الأغراض القابلة للاشتعال عن وسائل التدفئة مثل الكنبات والقماش والسجاد والستائر.

استخدام وسائل تدفئة آمنة مثل المشعاع "رادياتور" والمكيف وعدم استعمال وسائل التدفئة التي تنبعث منها ألسنة اللهب والدخان كمدفأة الأسلاك أو المدافئ التي تعمل بالمواد المشتعلة.

إطفاء شجرة الميلاد قبل ترك المنزل أو قبل الذهاب إلى النوم خشية من اشتعالها فجأة.

الحفاظ على فتحة للتهوية عند إشعال مدفأة الحطب أو وسائل التدفئة التي تعمل بالوقود.

إحاطة مدفأة الحطب ووسائل التدفئة ذات اللهبة المشتعلة بحاجز خشية اقتراب الأولاد والأطفال إليها.