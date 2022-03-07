%51 من النساء العربيات داخل سوق العمل

يستدل من معطيات أصدرتها جمعيّة الجليل - الجمعيّة القطريّة العربيّة للبحوث والخدمات الصّحيّة، حول النساء الفلسطينيات، عشية يوم المرأة العالمي، أن %51 من النساء داخل سوق العمل، وأن 18.5% من النساء الفلسطينيات العاملات في إسرائيل (جيل 18 – 35 عاما) يعملن بوظيفة جزئية مقابل 26% يعملن بوظيفة كاملة. أما في مجموعة اللواتي لا يعملن فتعود الأسباب الرئيسية إلى التفرغ للدراسة بنسبة 28%، والتفرغ لأعمال المنزل 15%.

وعرض "ركاز" مركز الأبحاث الاجتماعية في جمعية الجليل، عشية الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، بعض المعطيات التي توفر صورة عامة حول وضع النساء الفلسطينيات في إسرائيل في مقتبل العمر (مجموعة الجيل 18 - 35 عاما) في المجتمع العربي ومجالات حياة رئيسة كالعمل، والتعليم، والصحة، والتداخل الاجتماعي والهوية، معتمدا نتائج مسح الشباب الواسع الذي أجري في المركز، مؤخرا.

العمل

%51 من النساء هن داخل سوق العمل

%18.5 من النساء الفلسطينيات العاملات في إسرائيل (جيل 18 – 35 عاما) يعملن بوظيفة جزئية مقابل 26% يعملن بوظيفة كاملة. أما في مجموعة اللواتي لا يعملن فتعود الأسباب الرئيسية إلى التفرغ للدراسة بنسبة 28%، والتفرغ لأعمال المنزل 15%.

%12 من النساء الفلسطينيات في سوق العمل هن لأصحاب مهن أكاديمية، في حين 13% يعملن في مجال التربية والتعليم في و6% يعملن في جهاز الخدمات الصحية.

%32 من النساء يعملن أجيرات في القطاع الحكومي، في حين 37.6% يعملن أجيرات في قطاع خاص عربي. وحوالي 14% من النساء العاملات هن مستقلات.

وتبين أن العامل الأكبر الذي دفع النساء للخروج للعمل المردود الاقتصادي الذي يحصلن عليه، أما معدل الأجرة الصافية في الشهر فقد كان 5775 شيكلاً.

التعليم

%20 من النساء الفلسطينيات (جيل 18 – 35 عاما) تخرجن من مؤسسات التعليم العالي، في حين أن 24.7% ملتحقات بالتعليم العالي (22% منهن في مواضيع الطب المساعد).

حوالي 40% من النساء حصلن على شهادة "بجروت"، في حين أن 23% من النساء لديهن شهادة إنهاء الثانوي، 11% يحملن شهادة أقل من لقب أول و18.6% من النساء حاصلات على اللقب الأول، في حين أن 2.4% حاصلات على اللقب الثاني.

وفيما يتعلق بالتخصص النهائي، فإن أغلب النساء تخصصن في مجال العلوم الإنسانية، واللغات، والآداب بنسبة 20%، ثم التربية والتعليم بنسبة 18.4%، والمهن الطبية المساعدة %18.

وفيما يتعلق بقرار مواصلة التعليم العالي، يتضح مدى استقلالية الفتيات باتخاذ القرار، إذ أشار أكثر من 60% منهن إلى أن قناعتهن الشخصية هي العامل الأكثر تأثيرا باتخاذ القرار.

الصحة

حوالي 85% من النساء الفلسطينيات في إسرائيل (جيل 18 – 35 عاما) يقيّمن صحتهن العامة بالجيدة أو الجيدة جدا، في حين أن 13.1% منهن يعانين من أحد الأمراض المزمنة.

%32 من النساء الفلسطينيات في الجيل 18 - 35 عاما يعانين من خطر التعرض لضائقة نفسية.

حوالي 3% من النساء يدخن السجائر، في حين 8.5% يدخن النرجيلة، و45.6% يمارسن الرياضة، معظمهن بدافع الصحة والمحافظة على رشاقة الجسم.

وفيما يتعلق بالتغذية فإن 9.4% يمارسن نمطا غذائيا نباتيا أو خضريا.

%76 من النساء يصرحن بشعورهن بالسعادة بشكل عام.

الهوية والتداخل الاجتماعي

%44.4 من النساء يعتبرن الهوية العربية هويتهن الأولى تليها الهوية الدينية والهوية الفلسطينية.

%10.3 من النساء أدين "الخدمة المدنية"، في حين أن حوالي 30% قمن بالتطوع بدون مقابل وبشكل خاص في إطار ما.

درجة التفاعل الاجتماعي في صفوف النساء هي متوسطة (1 - 58 في سلم 0-3)، إذ أن ثلث النساء صرحن بمشاركتهن في نشاط اجتماعي عام في العام 2019.